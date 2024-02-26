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اشتية يعلن استقالة الحكومة ويوجه رسائل للفلسطينيين.. هل رضخت السلطة لـ”ضغوط”؟

بقلم
محمد اشتية

وطن – أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، اليوم الاثنين، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة في مدينة رام الله “أود أن أُبلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم، أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطياً”.

وأضاف: “هذه حكومة الرئيس، وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، وبما يتيح له النظام السياسي، وإنَّ عهدي من أجل فلسطين، وحركتنا العظيمة، سيبقى ما بقيت، والنصر لشعبنا”.

وتابع: “أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.

وختم قائلا: “من أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم ووحدة قواه المناضلة”.

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ما وراء استقالة اشتية

وربطت تقارير فلسطينية، خطوة استقالة حكومة اشتية بضغوط أمريكية، حيث قال المركز الفلسطيني للإعلام إن مسؤولين أميركيين كانوا قد طالبوا بعد لقاءات مع عباس، بإجراء إصلاحات في السلطة تمهيدًا للمرحلة القادمة، وشمل ذلك حسب تسريبات إعلامية المطالبة بإقالة حكومة اشتية.

كما أن الأيام القليلة الماضية، شهدت أنباء عن توافق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة جديدة.

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