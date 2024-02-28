كويتي يطلق النار على عامل توصيل تأخر في تسليم الطلب.. 4 رصاصات في البطن

وطن – أقدم مواطن كويتي، على إطلاق النار على عامل توصيل طلب، سريلانكي الجنسية، بسبب تأخره في التوصيل، ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة في بطنه.

وبحسب رواية العامل الذي يُدعى ثيلاكاراتني، فهو يعمل في الكويت منذ ثماني سنوات، وتوجه في التاريخ المذكور الى أحد المنازل لتسليم طلب.

لكنه وجد لدى وصوله أن العميل أخطأ في إرسال موقعه، فاضطر نتيجة إلى ذلك لقيادة السيارة الى موقع مختلف لتسليم الطعام.

وقال العامل، إن رغم تغيُّر الموقع بسبب خطأ العميل إلا أن الأخير جُنَّ جنونه بسبب التأخير فقام بإطلاق النار عليه عند وصوله إلى عتبة المنزل ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة في بطنه.

وأضاف العامل السريلانكي: “بعد تعرضي لإطلاق النار قدت السيارة عائداً رغم نزيف الدماء ووصلت إلى أحد معارفي (هندي الجنسية) الذي نقلني إلى المستشفى”.

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وطالب “ثيلاكاراتني”، الأب لابنتين (10 و13 عاما)، سلطات بلاده بأخذ الاجراءات اللازمة لإعادته الى بلاده.

عدد سكان الكويت وعدد العمالة

ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و200 ألف، في حين لا يتجاوز عدد الكويتيين مليونين و850 ألفًا، وفق إحصائية نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء.

فيما كشفت بيانات رسمية أن عدد العمال الوافدين ارتفع بـ63 ألف عامل وعاملة خلال الربع الأول من العام 2023.

محاولة لخفض عدد العمالة الأجنبية

وتعمل السلطات الكويتية على تطبيق قانون جديد يسمح لمواطني الدولة الخليجية الثرية بالعمل الجزئي في القطاع الخاص، بهدف وضع حد لتدفّق العمالة الأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل للكويتيين، بالموازاة مع تقدّم تجسيد خطّة لـ”تكويت” جميع الوظائف.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية قد طالبت بـ”تكويت” الوظائف وتشجيع العمالة الوطنية عل العمل في القطاع التعاوني.

وألزمت الجمعيات التعاونية (المؤسسات الاستهلاكية) بتشغيل الكويتيين في الوظائف القيادية الإشرافية ورفع نسبة العاملين فيها ومن شأن هذه الخطوة أن توفر نحو ثلاثة آلاف فرص عمل لمواطني الدولة الخليجية.