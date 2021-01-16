فيديو لعامل دليفري يثير جدلاً واسعاً في الكويت هذا ما فعله بـ”وجبة الطعام” قبل تسليمها!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيديو يرصد تصرفاً صادماً لأحد عاملي التوصيل في منطقة الزهراء بمحافظة حولي، أثار جدلاً بين المواطنين.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، عامل التوصيل وهو يترجل عن دراجته النارية، ويقوم بتناول الطعام من الوجبات التي يقوم بتوصيلها إلى الزبائن.

قبل قليل وفي منطقه الزهراء قائد دراجة ناريه لتوصيل الطلبات يقوم بتناول الطعام من الوجبات التي يوصلها. هل هناك تصرف من الجهات الحكومية او من شركات التوصيل لوقف تلك التجاوزات. pic.twitter.com/lg9ErnQixg — حمد السريع (@bomshary871) January 15, 2021

ردود فعل غاضبة من تصرف العامل

وأثار تصرف عامل التوصيل غضباً بين بعض الناشطين الكويتيين الذين طالبوا الحكومة بوضع قوانين تحد من هذه التجاوزات. مؤكدين أن ما يحدث يُساهم في انتشار الأمراض، وخاصة فيروس “كورونا”.

تجاوزات عمال التوصيل

عارف ان القانون الوحيد الي يطبق عليهم اهو الابعاد فليش ماينشرون المرض ويبطشون بالشعب https://t.co/RJyMYoBF9D — عائشة (@e5ra9yabala7a) January 16, 2021

نناشد الجهات الحكومية ان تتحرك بسرعة حق تحل هالازمة https://t.co/YARNuPbYLK — فمنستة تائبة للمرة الرابعة (@vagusnismus) January 16, 2021

عاد الجهات الحكومية من هواياتها الانشغال بما لايفيد الشعب والبلد😂 https://t.co/9Cmbiuube0 — شروق ب. القطان (@SHROOQZ) January 16, 2021

وجبته الخاصة

بينما نوه آخرون إلى أن عامل التوصيل قد يكون أكل من وجبته الخاصة، أو كان جائعاً، وأن ظاهرة التصوير في الكويت دون وجه حق أو دون التثبت من صحة مايتم تصويره، أصبحت ظاهرة منتشرة وسلبية.

كسر خاطري ودي أشتري له وجبة والله🥺❤️💔

شقعد تسوون إنتوا؟ ليش چذي صايرين؟ سوء الظن ليش؟ سألت؟ استفسرت؟ تعرفه؟ يعرفك؟ والله حرام. https://t.co/xPCzCoanlB — أ/روان علي بوناجمـة⚖️ (@Rbunajmah) January 16, 2021

ظاهرة التصوير بالكويت وصلت حد مقزز دون أي وجه حق و دون حتى التأكد و التحقق من الموضوع اشدراك ان هذا مو أكله الخاص و حاطه بالبكس ؟ ليش افترضت ان أكل الناس ! و من عطاك الحق تنشر بهالطريقة !! https://t.co/T3HGDibMOb — Eman AlSalem (@Nami_alsalem) January 16, 2021

شلون فكر چذي! 😂 يمكن اكله حاطة بالصندوق او وجبة تكنسلت في وايد احتمالات! هل سألته قبل لا تصوره وتنشر اذا كان ياكل وجبات الناس ولا وجبته؟ https://t.co/Jgq2FW7qX1 — هسّة (@HessahGH) January 16, 2021

ليست أول مرة

وسبق أن رصدت الكاميرات عمل سائق “دليفري” بالكويت يقوم بمخالفة شروط الأمانة الصحية في عمله، حيث تم رصده وهو يعبث بالقمامة، ومن ثم يحمل الأطعمة بيده المتسخة.

فيديو متداول : احذروا من بعض سائقي توصيل الطلبات . pic.twitter.com/g7LGkk3l6v — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 26, 2020

وعلى إثره، قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، بإبعاده لقيامه بمخالفات تعرّض حياة المواطنين الكويتيين للخطر.

سرقة “دليفري” المطاعم!

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت قبل فترة بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا أظهر حادثة سرقة غريبة هي الأولى من نوعها في الكويت. حيث استغل المحتالون أزمة كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

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وكان اللصوص حينها يجوبون الطرقات بحثا عن عمال المطاعم الذين يقومون بتوصيل الطلبات الى المنازل، خاصة في السكن الخاص ويقومون بسرقة “الأوردرات” بطريقة خبيثة.

كاميرا توثق أغرب طريقة لسرقة «دليفري» المطاعم في زمن الكورونا بالملاحقة والنداء بـ : «لا تدق الجرس وهات الطلب» https://t.co/Q7qZ1qimuT #الكويت#كورونا#المطاعم pic.twitter.com/Usrm8Mqvv8 — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 12, 2020

وأوضح المقطع حينها أن اللصوص يقومون بتتبع عمال الديليفري ومتى ما توقفوا مقابل أحد المنازل يسارع هؤلاء اللصوص بمركباتهم. من ثم يتوقفون مقابل هذه المنازل ويطلبون من عمال التوصيل عدم ضرب الجرس وتسليمهم الطلب ومتى تم الانصراف يسرقون الوجبات بطريقة غريبة للغاية.

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