عامل دليفري
عامل دليفري
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فيديو لعامل دليفري يثير جدلاً واسعاً في الكويت هذا ما فعله بـ”وجبة الطعام” قبل تسليمها!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، فيديو يرصد تصرفاً صادماً لأحد عاملي التوصيل في منطقة الزهراء بمحافظة حولي، أثار جدلاً بين المواطنين.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، التوصيل وهو يترجل عن دراجته النارية، ويقوم بتناول الطعام من الوجبات التي يقوم بتوصيلها إلى الزبائن.

ردود فعل غاضبة من تصرف العامل

وأثار تصرف عامل التوصيل غضباً بين بعض الناشطين الكويتيين الذين طالبوا بوضع قوانين تحد من هذه التجاوزات. مؤكدين أن ما يحدث يُساهم في انتشار الأمراض، وخاصة فيروس “”.

تجاوزات عمال التوصيل

وجبته الخاصة

بينما نوه آخرون إلى أن عامل التوصيل قد يكون أكل من وجبته الخاصة، أو كان جائعاً، وأن ظاهرة التصوير في الكويت دون وجه حق أو دون التثبت من صحة مايتم تصويره، أصبحت ظاهرة منتشرة وسلبية.

ليست أول مرة

وسبق أن رصدت الكاميرات عمل سائق “” بالكويت يقوم بمخالفة شروط الأمانة الصحية في عمله، حيث تم رصده وهو يعبث بالقمامة، ومن ثم يحمل الأطعمة بيده المتسخة.

وعلى إثره، قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، بإبعاده لقيامه بمخالفات تعرّض حياة المواطنين الكويتيين للخطر.

سرقة “دليفري” المطاعم!

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت قبل فترة  بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا أظهر حادثة سرقة غريبة هي الأولى من نوعها في الكويت. حيث استغل المحتالون أزمة كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

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وكان اللصوص حينها يجوبون الطرقات بحثا عن عمال المطاعم الذين يقومون بتوصيل الطلبات الى المنازل، خاصة في السكن الخاص ويقومون بسرقة “الأوردرات” بطريقة خبيثة.

وأوضح المقطع حينها أن اللصوص يقومون بتتبع عمال الديليفري ومتى ما توقفوا مقابل أحد المنازل يسارع هؤلاء اللصوص بمركباتهم. من ثم يتوقفون مقابل هذه المنازل ويطلبون من عمال التوصيل عدم ضرب الجرس وتسليمهم الطلب ومتى تم الانصراف يسرقون الوجبات بطريقة غريبة للغاية.

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