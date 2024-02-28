“الرجال للمنازل والنساء للمقاهي”.. أغرب تقليد سنوي في تركيا (فيديو)

وطن – أظهر مقطع مصور انتشر في منصات التواصل أداء سكان منطقة “إينغول” التابعة لولاية بورصة، ما وصف بأنه أغرب تقليد سنوي لتبادل الأدوار بين الرجال والنساء شمال غربي تركيا.

وعكست المشاهد ارتياد النساء للمقاهي اللواتي منعن الرجال من دخول تلك الأماكن، حيث يتوجب على الرجال البقاء في المنزل وأداء مهام المرأة في هذا اليوم.

أغرب تقليد سنوي شمالي تركيا

ويقام هذا التقليد مرة واحدة في السنة منذ العهد العثماني وفق ما نقله موقع “تقويم” التركي وترجمه (وطن).

وفيما تبقى النساء في الخارج وفي المقاهي طوال اليوم يلعبن ويدردشن، لا يخرج الرجال من المنزل ويقومون بالتنظيف حسب التقليد المذكور.