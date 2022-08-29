أول مقهى نسائي في قطر على أعتاب كأس العالم (شاهد)

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وطن – افتتح في جزيرة “اللؤلؤة” بالعاصمة القطرية الدوحة، أول مقهى مخصص للسيدات في الدولة الخليجية، وذلك على أعتاب كأس العالم 2022 والمقرر في نوفمبر المقبل والذي ينتظره القطريون بفارغ الصبر.

وبحسب حساب “جزيرة اللؤلؤة” على منصة “إنستغرام”، فإن مقهى “سبيشال ليدز” يقع في منطقة “قناة كارتييه”. وهو أول كافيه للسيدات فقط في قطر.

View this post on Instagram A post shared by The Pearl Island | جزيرة اللؤلؤة (@thepearlqatar)

بصمة نسائية

ويحتوي المقهى على فضاء خاص بالموسيقى، إلى جانب ديكورات وإكسسوارات يغلب عليها اللون الوردي، والذي يعد المفضل لدى النساء.

وذلك إضافة إلى مقاعد وطاولات مختلفة الأشكال، والتي أعطت المقهى لمسة جمالية خاصة، وبصمة نسائية بامتياز.

بينما جاء “شعار المقهى” على شكل يد أنثى تمسك بكأس يتصاعد منها.

قناة كارتييه نموذجا للبندقية

ومنطقة قناة كارتييه هي عبارة عن مجتمع خاص، بمبانيها المنخفضة الارتفاع ذات الألوان الزاهية، وقنوات المياه المتشابكة وساحاتها المخصّصة للمشاة، حيث تعد نموذجاً عن مدينة البندقيّة الإيطالية.

أما مشروع اللؤلؤة-قطر فأقيم على موقع كان يُعد أحد أهم المواقع الرئيسية للغوص في قطر، وهو عبارة عن جزيرة متكاملة ومستدامة، تضم مراسي ذات أسلوب متوسطي حائزة على جوائز، مع عدد من الفلل الفاخرة والعديد من وسائل الراحة لنمط حياة لا يُضاهى.

عزل النساء عن الرجال

وتفاعل قطريون مع المشروع حيث علق أحمد منتقداً من يسخر من هذه التجربة :”أشوفها خطوة ممتازة جدا لعزل النساء عن الرجال في الأماكن العامة.”

وأضاف: “نتمنى زيادة في مثل هذه المشاريع.. وعقبال الوزارات والدوامات”.

الي يضحك او يستهزء بهذا الخبر.. اشوفها خطوه ممتازه جدااا لعزل النساء عن الرجال في الاماكن العامه.. نتمنى زياده في مثل هاذي المشاريع.. وعقبال الوزارات والدوامات .. — hamad (@rayy7trm) August 27, 2022

أما “عماد علي” فعبر عن اعتقاده بأن مشروع المقهى مؤقت: “كلها كم يوم و يعملوا مختلط”.

واستدرك مشجعاً على الاختلاط: “الناس الطبيعية تحب تعيش طبيعي واللي يحب أو اللي تحب تروح قهوة يفضلون الأماكن المختلطة وهذا الطبيعي.”

كلها كم يوم و يعملوا مختلط…الناس الطبيعيه تحب تعيش طبيعي…و اللي يحب أو اللي تحب تروح قهوه يفضلون الاماكن المختلطه…و هذا الطبيعي…. — imad ali (@imadaliastad) August 27, 2022

فيما علقت “غَزل آل فه‍د”: “معلومة بسيطة الرياض سبقتكم من 8 سنوات بهذي الخطوة من أيام الملك عبد الله الله يرحمه.”

معلومة بسيطة الرياض سبقتكم من 8 سنوات بهذي الخطوة من أيام الملك عبدالله الله يرحمه ..بس والله — 🇸🇦 غَـــزل آلـ فه‍ــــد (@Gilrssara) August 28, 2022

وعقبت “ريجلون” بنبرة تهكم: “تكسي نسائي، مقهى نسائي، صالة نسائية.. عن قريب قطار نسائي وطائرة خاصة ب “الجنس اللطيف”.

واستدركت: “مجتمع يتفنن في الهروب من مشاكل أخلاقية بخلق مشاكل وعقد أخرى برافو”.