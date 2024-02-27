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محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. جدل مستمر ومصادر بالاتحاد ترد على “قنبلة ميدو”

بقلم
محمد صلاح

وطن – تواصلت حالة الجدل، بشأن مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ومصير انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكان اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو قد فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال مواطنه محمد صلاح، نحو أحد أندية دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويرتبط محمد صلاح (31 عاما) بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2025، وسط تقارير بريطانية تشير إلى أن “الريدز” يتطلع للإبقاء على خدمات نجمه المصري لمدة موسمين إضافيين.

غير أن ميدو، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس“: “محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.. تم توقيع العقود”.

وفيما ارتبط اسم ميدو بنادي الاتحاد السعودي في فترات سابقة، فقد ردَّ مصدر داخل النادي، على توقيع محمد صلاح، لأحد أندية دوري روشن.

وقالت المصدر: “الأمر غير واضح في الوقت الحالي فيما يخص مسألة التعاقد مع محمد صلاح من نادي ليفربول خلال منافسات الموسم المقبل بشكل رسمي”، بحسب وسائل إعلام سعودية.

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وأوضحت أن إدارة ليفربول تتمسك بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، ولا يوجد أي جديد.

محمد صلاح والدوري السعودي

وسبق أن ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قدم “العميد” عدة عروض مغرية آخرها 217 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليفربول رفض ذلك.

كما اقترن اسم نادي الهلال بالتعاقد مع “الفرعون” المصري في أكثر من مناسبة، خصوصا بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

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