الصفقة تُطبخ على نار هادئة.. محمد صلاح إلى الدوري السعودي بأغلى صفقة كروية

وطن- كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن نادي اتحاد جدة السعودي سيقدم عرضاً ضخماً للتعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف نادي ليفربول في سوق انتقالات الميركاتو الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ” ذا أتلتيك” البريطانية، بأن نادي اتحاد جدة (العميد)، بالفعل يتجهز لتقديم عرض كبير للتعاقد مع المصري محمد صلاح الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوفه إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، الذي انتقل إلى الفريق الصيف الماضي.

انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي روشن

وأضافت الصحيفة، ” عرض اتحاد جدة يقدر بمبلغ 235 مليون يورو، من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح الصيف المقبل”.

🔴 ذا أثلتيك اتحاد جدة يريد ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لتكون الصفقة الأغلى في التاريخ بالإضافة إلى 85 مليون يورو كراتب سنوي ويعتبر 4 أضعاف ما يتقاضاه حاليا pic.twitter.com/PYOP9nRFIE — FilGoal (@FilGoal) February 13, 2024

كما وأردفت، ” في حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة السعودي بهذا العرض، ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم”.

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راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة السعودي

وأشارت بأن راتب محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي سيكون 85 مليون يورو في الموسم الواحد مع الفريق السعودي، أي 4 أضعاف ما يتقاضاه اللاعب من النادي الإنجليزي (الريدز).

ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح إلى الملاعب من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الدولية مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، للمشاركة كبديل في المباراة أمام برينتفورد الأسبوع المقبل.

وسجل المصري محمد صلاح 14 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الهدافين خلف النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر برصيد 16 هدفاً للموسم الجاري.

يشار إلى أن عقد المصري محمد صلاح سينتهي مع نادي ليفربول في صيف 2025، في ظل الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده للبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.