نجم مصري سابق يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد صلاح

وطن- فجر النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي إلى أحد الأندية في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم روشن.

وقال نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، بشأن انتقال المصري الدولي محمد صلاح لدوري روشن السعودي، ” صلاح في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.. تم توقيع العقود”.

انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

لم يذكر الكابتن المصري المعتزل ميدو عن هوية النادي السعودي الذي وقع معه مواطنه محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي، إلا أن اللاعب كان قريب في الفترة الماضية من الهلال والاتحاد.

وبحسب التقارير الصحيفة السعودية، فإن محمد صلاح ارتبط في الآونة الأخيرة من الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بعد تقديم الأخير عرض مغريّ للتوقيع معه يقدر ب217 مليون يورو، إلا أن نادي ليفربول رفض ذلك العرض الصيف الماضي.

كما وسعى نادي الهلال للتوقيع مع المصري صلاح في سوق الانتقالات الماضية، بعد إصابة النجم البرازيلي نيمار ردا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية مع الفريق في الأسابيع الماضية.

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محمد صلاح هداف ليفربول

وشارك المصري الدولي محمد صلاح في 28 مباراة بمختلفة المسابقات هذا الموسم، نجح من خلالها بتسجيل 19 هدفاً وتقديم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما وتوج صلاح مؤخراً ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية رغم غيابه عن المباراة النهائية بسبب الإصابة، للمرة العاشرة في تاريخ النادي والسابعة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

يذكر بأن عقد محمد صلاح صاحب ال31 عاماً ممتد مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2025، إلا أن التقارير تؤكد احتمالية رحيله عن صفوف الريدز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.