ما هي متلازمة “النفق الرسغي” الخطيرة؟.. احذر استخدام فأرة الكمبيوتر لوقت طويل

وطن – حذر معهد الجودة والاقتصادية في القطاع ‫الصحي بألمانيا من “متلازمة النفق الرسغي Carpal Tunnel Syndrome”، التي تنتج عن استخدام فأرة الكمبيوتر لوقت طويل.

ومتلازمة “النفق الرسغي” تعني ‫حدوث تضيق في النفق الرسغي بالمعصم. وأشار المعهد إلى أن تضيق هذا النفق يتسبب ‫في تضيق عصب يغذي مناطق معينة من اليد.

والنفق الرسغي هو ممر ضيق في الرسغ يمر من خلاله العصب المتوسط والأوتار التي تتحكم في حركة الأصابع.

معهد الجودة والاقتصادية في القطاع ‫الصحي بألمانيا أوضح أن الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي غالبا ما ترجع إلى الإجهاد المفرط للمعصم، على سبيل المثال بسبب العمل طويلا باستخدام فأرة ‫الكمبيوتر.

كيف يمكن مواجهة “متلازمة النفق الرسغي”؟

وتشمل عوامل الخطورة الأخرى الروماتيزم وداء السكري وقصور الكلى ‫والإصابات واحتباس السوائل والسِمنة.

المعهد المذكور أشار أيضا إلى أنه يمكن مواجهة متلازمة النفق الرسغي من خلال تطبيقات ‫البرودة والسخونة.

مثل الكمادات الباردة وحمام الماء الدافئ، وكذلك ‫الحمامات المتناوبة بين الماء الدافئ والبارد.

‫وأضاف أنه إذا لم تفلح هذه التدابير في علاج متلازمة النفق الرسغي، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب.

ووقتها يمكن علاج هذه المتلازمة بواسطة الكورتيزون أو الجبيرة، بينما ‫يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الجراحة لتوسيع النفق الرسغي.