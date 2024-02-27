ما هي متلازمة “النفق الرسغي” الخطيرة؟.. احذر استخدام فأرة الكمبيوتر لوقت طويل

وطن – حذر معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا من “متلازمة النفق الرسغي Carpal Tunnel Syndrome”، التي تنتج عن استخدام فأرة الكمبيوتر لوقت طويل.
ومتلازمة “النفق الرسغي” تعني حدوث تضيق في النفق الرسغي بالمعصم. وأشار المعهد إلى أن تضيق هذا النفق يتسبب في تضيق عصب يغذي مناطق معينة من اليد.
والنفق الرسغي هو ممر ضيق في الرسغ يمر من خلاله العصب المتوسط والأوتار التي تتحكم في حركة الأصابع.
معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا أوضح أن الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي غالبا ما ترجع إلى الإجهاد المفرط للمعصم، على سبيل المثال بسبب العمل طويلا باستخدام فأرة الكمبيوتر.
كيف يمكن مواجهة “متلازمة النفق الرسغي”؟
وتشمل عوامل الخطورة الأخرى الروماتيزم وداء السكري وقصور الكلى والإصابات واحتباس السوائل والسِمنة.
المعهد المذكور أشار أيضا إلى أنه يمكن مواجهة متلازمة النفق الرسغي من خلال تطبيقات البرودة والسخونة.
مثل الكمادات الباردة وحمام الماء الدافئ، وكذلك الحمامات المتناوبة بين الماء الدافئ والبارد.
وأضاف أنه إذا لم تفلح هذه التدابير في علاج متلازمة النفق الرسغي، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.
ووقتها يمكن علاج هذه المتلازمة بواسطة الكورتيزون أو الجبيرة، بينما يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الجراحة لتوسيع النفق الرسغي.
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