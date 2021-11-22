8 أسباب لتنميل اليدين وكيفية علاجه

يشعر أغلب الناس بتنميل اليدين في لحظة ما. وهذا يمكن أن يكون كشعور مشابه بوخز بالدبابيس أو الإبر التي يحس بها الناس عندما “تنام” ذراعهم.

وفي حالات أخرى، قد يكون هذا التنميل مصحوبًا بألم أو حرقة أو ضعف.

وهذا الإحساس عادة ما يكون بسبب تهيج عصب كما يقول دانيال جيجينز وهو طبيب جراحة العظام وأخصائي اليد والمعصم في معهد هوغ لتقويم العظام.

و فيما يلي عن أبرز أسباب تنميل اليدين وكيفية علاجه بحسب ترجمة “وطن” عن موقع “انسايدر” الأمريكي:

أحد أطراف جسمك مخدرة

لقد تعرض كل شخص تقريبًا إلى “نوم” ذراعه أو ساقه. وذلك عندما يكون هذا الجزء ثقيلا، أي عندما يشعر فيه بوخز يشبه وخز الدبابيس أو الإبر عندما يقف للحركة.

اسم هذه الحالة هو تنمل مؤقت ويحدث هذا عندما يكون هناك ضغط على العصب لا يستطيع أن يمرر بشكل صحيح الإشارات للدماغ.

وعندما يزول الضغط، يتم إرسال الإشارات بشكل متقطع إلى الدماغ، مما يمنحك شعور غير مريح شبيه بوخز الإبر.

ولعلاج هذه الحالة، فإن مجرد التحرك يخفف الضغط على العصب. وسيختفي الإحساس بالوخز المزعج في بضع ثوانٍ لدى معظم الأفراد الأصحاء.

وإذا استمر الإحساس بالوخز لفترة أطول من ذلك، أو حدث بشكل متكرر، فتحدث إلى طبيبك.

اعتلال الجذور

يحدث اعتلال الجذور عندما يكون هناك عصب مضغوط.عادة في النخاع الشوكي والذي يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك الوخز.

وبمرور الوقت يمكن أن يتطور الوخز إلى خدر وضعف في المنطقة المصابة.

وعلى سبيل المثال يحدث اعتلال الجذور العنقية عندما يُضغط أحد الأعصاب في الرقبة. مما يؤدي إلى وخز وألم وضعف في الكتف والذراعين واليدين.

ويتم تشخيص انضغاط العصب باستخدام أجهزة التصوير مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

متلازمة النفق الرسغي

تعد متلازمة النفق الرسغي سببًا شائعًا جدًا لتنميل اليدين.

وعادةً ما يكون الوخز مصحوبًا بألم وتنميل وضعف، ولكن أحياناً في يد واحدة فقط ويصيب كل الأصابع ما عدا الخنصر.

إن أعراض النفق الرسغي يمكن أن تكون أسوأ في الصباح. كما أنها أكثر شيوعًا ثلاث مرات عند النساء خاصة عند النساء الحوامل أو المرضعات.

ويتم تشخيص هذه الحالة عادةً عن طريق فحص بدني أولي. يليه اختبار التشخيص الكهربائي الذي يقيس قوة وسرعة الإشارة الكهربائية من الأعصاب المتوسطة إلى العضلات المحيطة في معصمك وأصابعك.

اقرأ أيضا: ما هي الحمية التي اتبعتها أديل لتخسر 45 كيلو من وزنها؟

فإذا كانت الإشارات ضعيفة أو بطيئة، فهذا يؤكد أن العصب مضغوط بالفعل.

كما تركز علاجات النفق الرسغي على تخفيف الضغط على العصب المتوسط، ليرسل إشارات عصبية طبيعية.

وأهم طرق العلاج تتمثل في ارتداء دعامة لتجنب ثني المعصم كثيرًا، حقن الستيرويد إلى جانب العلاج الطبيعي.

وإذا لم تنجح أي من هذه العلاجات وظلت أعراض المرض شديدة، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية.

العدوى

يمكن لجميع أنواع العدوى الفيروسية أن تسبب وخزًا في اليد. ويتم التعامل مع هذه بشكل مختلف وتؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم اعتمادًا على نوع العدوى.

وإذا كان الوخز ناتجًا عن عدوى، فمن المحتمل أن تعاني من أعراض أخرى مثل الحمى أو القشعريرة أو السعال أو الغثيان.

ولعلاج هذه الحالة يمكن استخدام مسكنات ألم مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

فيبروميالغيا

الفيبروميالغيا هي حالة تسبب الألم في جميع أنحاء الجسم ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى وخز في اليدين.

وهي ناتجة عن مشاكل في الجهاز العصبي المركزي وغالبًا ما تأتي مع أعراض أخرى بما في ذلك الألم والتعب.

لسوء الحظ، لا يوجد اختبار نهائي للفيبروميالغيا ومن الصعب تشخيصها. ولكن يمكن التخفيف من الأعراض بالأدوية والعلاجات البديلة وتغيير نمط الحياة.

اعتلال الأعصاب السكري

يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي السكري وخزًا في الأصابع، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بتنميل لا يزول.

ويعاني حوالي نصف مرضى السكري من نوع من أنواع الاعتلال العصبي أو تلف الأعصاب.

كما يُعد الاعتلال العصبي أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري الذين يعانون من ضعف التحكم في سكر الدم.

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يصيب الذراعين واليدين، إلا أن الاعتلال العصبي يحدث غالبًا في الساقين والقدمين.

ولا يوجد علاج، ولكن التحكم في مستويات السكر في الدم يمكن أن يمنعه من التفاقم.

أسباب عصبية

إن الاختلالات في الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدماغ. يمكن أن تؤدي إلى الإحساس بالوخز وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب التصلب المتعدد وخز في اليدين.

اقرأ أيضا: دراسة حديثة تكشف ما يحدث عند شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميا

ونظرًا لأن هذه الحالات العصبية خطيرة ومزمنة، فمن المهم مراجعة الطبيب للتشخيص.

تلف الأعصاب

أي نوع من تلف الأعصاب، بما في ذلك الصدمات أو الإصابات أو الحروق، يمكن أن يسبب وخزًا في اليدين.

وإذا كنت تعاني من وخز في اليدين بسبب تلف الأعصاب، فسيحاول طبيبك الوصول إلى جذور المشكلة اعتمادًا على السبب.

قد يقترح علاجات مثل العلاج الفيزيائي”PT” أو الجراحة التي قد تساعد في معالجة تلف الأعصاب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يمكن أن يكون من السهل التخلص من الوخز في يديك لأنه غالبًا ما تكون أعراضه خفيفة.

ومع ذلك، قد يشير الوخز إلى أنك بحاجة إلى علاج طبي.

فعظم أسباب الوخز في اليدين أو الأصابع لها بداية بطيئة وقد يحدث تلف دائم في الأعصاب إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه بشكل مناسب.

ومن الأفضل دائمًا مراجعة الطبيب للحصول على تشخيص نهائي.

(المصدر: انسايدر – ترجمة وتحرير وطن)