رونالدو يغضب السعوديين بحركة بذيئة بعد مباراة النصر والشباب ومطالب بمعاقبته (شاهد)

وطن – أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد احتفاله بطريقة وُصفت بالمستفزة، بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب.

جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث سجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر ثلاثة أهداف لهدفين، حيث أحرز الهدف القاتل في الدقيقة 86.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد رونالدو، إلا أن النجم البرتغالي عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ”حركة خارجة”.

وأثيرت حالة من الجدل والغضب، إزاء تصرف كريستيانو رونالدو الذي وُصف بأنه غير لائق، وسط مطالب واسعة بمعاقبته.

أعشق رونالدو جداً .. لكن ما قام به اليوم سلوك مشين لا يمكن تأويله بشكل مختلف .. يحتاج تحقيق وعقوبة لا يمكنك صناعة منتج رياضي محترف يكون فيه للنجوم “قانون خاص” pic.twitter.com/hfZo9ZhukB — محمد عواد (@mohammedawaad) February 25, 2024

من أقوى 💪 #كريستيانو_رونالدو

ام #لجنة_الانضباط ؟ نشووف🤔

ما ينتهي عليه الموقف النظامي . سيصبح قاعدة يؤخذ بها في دورينا :

هل يعاقب ام لا يعاقب من يقوم بمثل هذا السلوك؟#النصر_الشباب pic.twitter.com/OrvinkInS3 — محمد البكيري (@m_bukairy) February 25, 2024

تكررت الحركات القذرة من كريستيانو رونالدو في مرات متعددة وهذه المرة أمام مدرج العوائل

يجب إيقاف اللاعب القذر والاستغناء عنه حفاظا على بلادنا وأخلاق شبابنا#لجنة_الانضباط_والأخلاق هي المعنية بالأمر والتصرف مع من يسوي حركات قذرة مثل هذه. pic.twitter.com/8SVrB2gHwK — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) February 25, 2024

واقعة سابقة لرونالدو

وهذه الواقعة ليست الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

اقرأ أيضا:

وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي “شال” يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو “الشال” وظهر وهو يوجه “حركة خارجة” إلى جماهير الهلال من خلال وضعه “الشال” في “سرواله” قبل أن يلقيه على الأرض.