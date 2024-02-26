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رونالدو يغضب السعوديين بحركة بذيئة بعد مباراة النصر والشباب ومطالب بمعاقبته (شاهد)

بقلم
احتفال رونالدو المستفز

وطن – أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد احتفاله بطريقة وُصفت بالمستفزة، بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب.

جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث سجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر ثلاثة أهداف لهدفين، حيث أحرز الهدف القاتل في الدقيقة 86.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد رونالدو، إلا أن النجم البرتغالي عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ”حركة خارجة”.

وأثيرت حالة من الجدل والغضب، إزاء تصرف كريستيانو رونالدو الذي وُصف بأنه غير لائق، وسط مطالب واسعة بمعاقبته.

 

واقعة سابقة لرونالدو

وهذه الواقعة ليست الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

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وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي “شال” يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو “الشال” وظهر وهو يوجه “حركة خارجة” إلى جماهير الهلال من خلال وضعه “الشال” في “سرواله” قبل أن يلقيه على الأرض.

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