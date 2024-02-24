باير ليفركوزن يُحطم سلسلة بايرن ميونخ القياسية بعد فوزه على ماينتس في الدوري الألماني (فيديو)

وطن- نجح فريق باير ليفركوزن من تحطيم السلسلة التاريخية لبايرن ميونخ الخالية من الهزائم في جميع المسابقات، بعد تحقيقه الفوز على منافسه ماينتس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال23 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.
ووصل باير ليفركوزن إلى المباراة 32 مباراة بدون أي هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، مع انفراده في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف بايرن ميونخ حامل اللقب السابق.
باير ليفركوزن وتحطيم سلسلة بايرن ميونخ القياسية
وحقق فريق باير ليفركوزن الفوز المهم على منافسه ماينتس في منافسات الجولة ال23 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، لتوسيع الفارق مع الوصيف بايرن ميونخ للمنافسة على الصدارة لهذا الموسم.
33. A Bundesliga Record Broken!! 😮💨
THIS TEAM. OUR WERKSELF. BAYER 04! 🖤❤️#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/vHDdOGRBok
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 23, 2024
وسجل هدفي الفوز لفريق باير ليفركوزن داخل مرمى ماينتس في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، اللاعب جرانيت شاكا عند الدقيقة ال3، وروبرت أندريش عند الدقيقة ال68.
🖤❤️Creating History Together. 🖤❤️ #B04M05 | #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/xiEe7UkY6o
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 23, 2024
كما وأحرز فريق ماينتس الهدف الوحيد للفريق في المباراة، اللاعب دومينيك كوهر عند الدقيقة ال7.
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الدوري الألماني الممتاز
كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق ماينتس جيسسك نغانكام في الدقيقة ال80.
تسديدة صاروخية من تشاكا تسكن شباك ماينتس مبكراً#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/ZsQakMtWuo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2024
وخاض فريق باير ليفركوزن 23 مباراة في الدوري الألماني الممتاز، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، فيما لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.
حارس ماينتس أهدى باير ليفركوزن هدفاً مجانياً 🤭
بمن يذكرك خطأ هذا الحارس؟ 😅✍️#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/UQdZxyVjFl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2024
ويعتلي باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز 2023-2024 برصيد 61 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن الوصيف بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.