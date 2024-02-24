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باير ليفركوزن يُحطم سلسلة بايرن ميونخ القياسية بعد فوزه على ماينتس في الدوري الألماني (فيديو)

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فريق باير ليفركوزن

وطن- نجح فريق باير ليفركوزن من تحطيم السلسلة التاريخية لبايرن ميونخ الخالية من الهزائم في جميع المسابقات، بعد تحقيقه الفوز على منافسه ماينتس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال23 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ووصل باير ليفركوزن إلى المباراة 32 مباراة بدون أي هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، مع انفراده في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني  برصيد 61 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف بايرن ميونخ حامل اللقب السابق.

باير ليفركوزن وتحطيم سلسلة بايرن ميونخ القياسية

وحقق فريق باير ليفركوزن الفوز المهم على منافسه ماينتس في منافسات الجولة ال23 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، لتوسيع الفارق مع الوصيف بايرن ميونخ للمنافسة على الصدارة لهذا الموسم.

وسجل هدفي الفوز  لفريق باير ليفركوزن داخل مرمى ماينتس في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، اللاعب جرانيت شاكا عند الدقيقة ال3، وروبرت أندريش عند الدقيقة ال68.

كما وأحرز فريق ماينتس الهدف الوحيد للفريق في المباراة، اللاعب دومينيك كوهر عند الدقيقة ال7.

تشابي ألونسو
مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو
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كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق ماينتس جيسسك نغانكام في الدقيقة ال80.

وخاض فريق باير ليفركوزن 23 مباراة في الدوري الألماني الممتاز، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، فيما لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

ويعتلي باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز 2023-2024 برصيد 61 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن الوصيف بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.

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