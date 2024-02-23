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نانسي عجرم تعلق على صورها مع المدون الإسرائيلي.. ماذا قالت ؟

بقلم
نانسي عجرم

وطن – علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حالة الجدل التي أثارتها مؤخرًا، بعدما ظهرت في صورة مع مدون إسرائيلي يدعى إيتزيك بلس.

وقالت نانسي عجرم في تدوينة على صفحتها الشخصية على “فيسبوك“: “ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر”.

وأضافت: “الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين.. شكرا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان”.

وتابعت نانسي عجرم قائلة: “لكل حاقد وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم وهو أجمل تأكيد على وطنيتي”.

وأردفت المطربة اللبنانية: “لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء”.

وتابعت: “هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرا في كل خطوة من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر”.

لقاء نانسي عجرم والمدون الإسرائيلي

وقبل أيام، تداول ناشطون صوراً تظهر فيها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي تصافح مدون السفر الإسرائيلي إيتسيك بلاس.

وظهرت نانسي عجرم وهي تتبادل الحديث مع المدون الإسرائيلي، وسط استهجان واسع للصور، التي تأتي في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

إعلام عبري يتحدث عن لقاء نانسي عجرم والمدون الإسرائيلي

وكانت القناة 11 الإسرائيلية قد تحدثت عن لقاء المدون السياحي الإسرائيلي إيتسيك بالاس مع نانسي عجرم.

ونشرت القناة تسجيلاً صوتياً للمدون الإسرائيلي يتحدث فيه عن لقاه مع نانسي عجرم، وقال: “كان لي شرف لقاء نانسي عجرم، التي هي إحدى أكبر النجمات في العالم، كان لقاءً مؤثراً جداً، فهي إحدى أشهر النجمات الكبار في العالم العربي بل في العالم كله. لقد تاثرت جداً من لقائها، لقد كان لقاءً قوياً”.

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