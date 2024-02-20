“لا دين ولا ضمير” .. هجوم على نانسي عجرم بسبب صورها مع إسرائيلي! (شاهد)

وطن – “لا دين ولا ضمير ولا إنسانية وقاحة وقلة فهم بكل المقاييس، وانكار وحشي للواقع المأساوي”، هكذا علّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ على صور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع مدون سياحة إسرائيلي على هامش حفل غنائي في قبرص.

وتداول ناشطون صوراً تظهر فيها النجمة اللبنانية وهي تصافح مدون السفر الإسرائيلي “إيتسيك بلاس” وتتبادل معه الحديث، وسط استهجان واسع للصور، التي تأتي في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي راح ضحيتها حوالي 100 ألف فلسطيني بين شهيدٍ وجريح.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي انتقادات حادة للفنانة اللبنانية، على ظهورها مع المدون الإسرائيلي ومصافحته.

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وغرّدت الكاتبة ايناس كريمة: “يعني فهمنا الاسطوانة اللي طوشتونا فيها تبع شغلكم وارزاق ناس وما بتقدروا توقفوا مسخرة وهشّك بشّك لأنو مرتبطين بعقود عمل وفي برقبتكم عِيل وكل هالمناحة اللي عملتوها. وتغاضينا عن كمية المياعة والاستهتار والطقش والفقش وانعدام الاحساس ولا كأنو غزة تُباد. ولا كأنو في شهدا بجنوب لبنان وقلنا عمركم ما تحسّوا!”.

وأضافت: “بس كلّو كوم و”نسوة” نادين نسيب نجيم مبارح والدراما اللي عملتها كوم، وآخر شي بتطلعلي نانسي عجرم بكمشة صور مع الاسرائيلي Itzik Blass!. لا مسؤولية لا احساس لا دين لا ضمير لا انسانية ولا شي بالمرة!. وقاحة وقلّة فهم بكل المقاييس، انكار وحشي للواقع المأساوي! قاطعوهم لأنّ دماء الشعوب ليست برُخصهم!”.

بينما شارك مغرد مقطع فيديو يظهر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في بلدة بليدا في جنوب لبنان اليوم، وعلق بالقول: “نانسي عجرم بتتصور وتصافح الإسرائيلي اليهودي اللي يتفاخروا بجرائمهم .. والإسرائيليين محتفين فيها .. شيء مخجل وعار ..”.

طيران الاحتلال يقصف منزلين في بلدة بليدا في جنوب لبنان اليوم .. و #نانسي_عجرم بتتصور وتصافح الإسرائيلي اليهودي اللي يتفاخروا بجرائمهم .. والإسرائيليين محتفين فيها .. شيء مخجل وعار .. pic.twitter.com/NKzYzVmTjV — Sam-eh (@iSam_eh) February 20, 2024

من جانبها، دافعت الفنانة مادلين مطر عن نانسي عجرم وغردت: “انهيارات وقصف وحرب ودمار وفشل سياسي، وجوع، وسرقة والناس عاملة دراما لانه نانسي عجرم تصورت مع مدري مين!. يعني الفنان لما يجو الناس لعنده ما رح ياخد هوية كل شخص”.

انهيارات وقصف وحرب ودمار وفشل سياسي، وجوع، وسرقة والناس عاملة دراما لانه @NancyAjram تصورت مع مدري مين! يعني الفنان لما يجو الناس لعنده ما رح ياخد هوية كل شخص.#حلّو_عن_نانسي#نانسي_عجرم — Madeleine Matar – مادلين مطر (@madeleine_matar) February 20, 2024

في حين تحدثت القناة 11 الإسرائيلية عن لقاء المدون السياحي الإسرائيلي “إيتسيك بالاس” مع الفنانة اللبنانية.

ونشرت القناة تسجيلاً صوتياً للمدون الإسرائيلي يتحدث فيه عن لقاه مع نانسي عجرم، وقال: “كان لي شرف لقاء نانسي عجرم، التي هي إحدى أكبر النجمات في العالم، كان لقاءً مؤثراً جداً، فهي إحدى أشهر النجمات الكبار في العالم العربي بل في العالم كله. لقد تاثرت جداً من لقائها، لقد كان لقاءً قوياً”.