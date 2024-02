ديلي ميل: خلاف حاد بين بايدن وزوجته بعد كشفه أسرار إمتاعها جنسياً

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تصريح مثير للجدل أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الصحفيين وأغضب فيه زوجته جيل بايدن البالغة من العمر 72 عاماً، حين ذكر أن مهاراته الجنسية سر استمرار زواجه.

وقال بايدن 81 عامًا الذي يواصل معاملة زوجته برومانسية حتى أمام الكاميرات ووسائل الإعلام، إن سر الرابطة الكبيرة بينهما إمتاع جيل جنسياً وهو ما أحرج الأخيرة وأغضبها بدرجة كبيرة وفق “ديلي ميل”.

واستذكرت الصحيفة ما فعله بايدن أمام عدسات الصحفيين من القبلات قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية وحتى مواعدته الليلية، وتقديم نفسه على أنه “زوج جيل” وكل ذلك لم يسبب أي علامات على توتر في علاقتهما.

وكان بايدن قد صرح منذ فترة طويلة عن حبه وإخلاصه لزوجته، قائلاً إن ذلك أكثر أهمية بالنسبة له من أي شيء آخر.

لكنه مؤخراً أكد أن إمتاعها جنسياً هو سر استمرار علاقتهما سوية وأن لديه مهارات جيدة في ممارسة الجنس.

