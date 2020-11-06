“شاهد” سيدة أمريكا الاولى المحتملة.. كل ما تريد أن تعرفه عن زوجة بايدن التي حرقت دم ميلانيا ترامب

تصدر اسم زوجة المرشح الرئاسي الامريكي جو بايدن، الذي يقترب من كرسي الرئاسة في أمريكا، مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار فرز أصوات عدد من الولايات الامريكية لمعرفة نتيجة الانتخابات والفائز كون الحظ يحالف الديمقراطي بايدن على حساب الجمهوري الارعن دونالد ترامب.

وفقا لأرشيف البيت الأبيض، حسب ما نشرت شبكة ” سي ان ان” الامريكية عُرّفت زوجة بايدن جيل بـ”أم وجدة، معلمة على مدى حياتها، وأم عسكرية فخورة وناشطة في مجتمعها، وكونها سيدة أمريكا الثانية (عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما) عملت على لفت الانتباه إلى التضحيات التي تقدمها عائلات العسكريين”.

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نالت جيل بايدن شهادة الدكتوارة في التعليم من جامعة ديلواير في يناير/ كانون الثاني 2007، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقا لأرشيف البيت الأبيض، وقبل انتقالها إلى واشنطن، درّست اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع في ديلواير.

آشلي، ابنة جيل وجو هي عاملة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل، أما ابنهما، بيو (1969-2015)

فكان محاميا والنائب العام السابق لديلواير وكان منخرطا بالحرس الوطني الأمريكي، أما ابنهما الثاني، هنتر، فهو محام ورئيس برنامج الغذاء العالمي في أمريكا.

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