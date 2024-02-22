مقطع أعيد تداوله بعد أحداث شغب جديدة.. سيارة تدهس طفلاً دون مبالاة عقب مباراة في دمشق

وطن – بعد أيام قليلة من أحداث شغب في مباراة بين حطين والفتوة في الدوري السوري لكرة القدم أعاد نشطاء في منصات التواصل تداول مقطع مصور قديم يعود للعام الماضي أظهر دهس سيارة داخل ملعب الجلاء في العاصمة دمشق طفلاً وتابعت طريقها بلا أي مبالاة.

ويعود الفيديو لأواخر العام 2023 بعد مباراة الوحدة والفتوة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وسادت حالة من الغضب بين الرواد والسوريين وانعكست في المدرجات بعد قيام سائق حافلة بدهس طفل دون أن يتوقف للحظة ويطمأن على الطفل لتتعالى الشتائم على السائق.

يذكر أن هذا المشهد الذي وصف بالعبثي ليس الأول من نوعه فلطالما جرت أحداث شغب وغرائب داخل الملاعب “الغير خضراء” مثل حفريات وبقع أثارت سخرية واسعة من المتابعين وصفوا ملاعب الأسد بـ “ملاعبنا الصفراء”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎حس الفتوة 💙‎‏ (@‏‎fetw_1‎‏)‎‏



وقبل أيام سادت حالة من الفوضى والعبث خلال مباراة حطين والفتوة تمثلت باعتداء وضرب بين عناصر الأمن ولاعبين وجماهير حطين واتهامات بشراء بطولة الدوري.

وكان نادي حطين الذي يعود للاذقية مسقط رأس بشار الأسد قد برر في بيان، أعمال الشغب بأنها تعود “لقرارات حكم المباراة والذي أقدم على أفعال أشعلت فتيل المباراة وجعلت ما حدث قد وقع”.