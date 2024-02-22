الرئيسية » حياتنا » مقطع أعيد تداوله بعد أحداث شغب جديدة.. سيارة تدهس طفلاً دون مبالاة عقب مباراة في دمشق

مقطع أعيد تداوله بعد أحداث شغب جديدة.. سيارة تدهس طفلاً دون مبالاة عقب مباراة في دمشق

بقلم
سيارة تدهس طفلاً دون مبالاة عقب مباراة كرة قدم في دمشق

وطن – بعد أيام قليلة من أحداث شغب في مباراة بين حطين والفتوة في الدوري السوري لكرة القدم أعاد نشطاء في منصات التواصل تداول مقطع مصور قديم يعود للعام الماضي أظهر دهس سيارة داخل ملعب الجلاء في العاصمة دمشق طفلاً وتابعت طريقها بلا أي مبالاة.

ويعود الفيديو لأواخر العام 2023 بعد مباراة الوحدة والفتوة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وسادت حالة من الغضب بين الرواد والسوريين وانعكست في المدرجات بعد قيام سائق حافلة بدهس طفل دون أن يتوقف للحظة ويطمأن على الطفل لتتعالى الشتائم على السائق.

يذكر أن هذا المشهد الذي وصف بالعبثي ليس الأول من نوعه فلطالما جرت أحداث شغب وغرائب داخل الملاعب “الغير خضراء” مثل حفريات وبقع أثارت سخرية واسعة من المتابعين وصفوا ملاعب الأسد بـ “ملاعبنا الصفراء”.


وقبل أيام سادت حالة من الفوضى والعبث خلال مباراة حطين والفتوة تمثلت باعتداء وضرب بين عناصر الأمن ولاعبين وجماهير حطين واتهامات بشراء بطولة الدوري.

وكان نادي حطين الذي يعود للاذقية مسقط رأس بشار الأسد قد برر في بيان، أعمال الشغب بأنها تعود “لقرارات حكم المباراة والذي أقدم على أفعال أشعلت فتيل المباراة وجعلت ما حدث قد وقع”.

  • اقرأ أيضا:
حادثة مأساوية هزت مصر.. طفل يدهس آخر بسيارة سرق مفتاحها من والده (فيديو)

قد يعجبك أيضاً

سيارة تدهس طفلاً دون مبالاة عقب مباراة كرة قدم في دمشق

مقطع أعيد تداوله بعد أحداث شغب جديدة.. سيارة تدهس طفلاً دون مبالاة عقب مباراة في دمشق

مفاجأة عن مقالب رامز جلال في رمضان 2024!

مفاجأة عن مقالب رامز جلال في رمضان 2024!

مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان

مسؤول لدى نظام الأسد يهرب إلى إسرائيل عبر حدود الجولان.. من هو؟

مجلة عبرية تقر بنهب جنود الاحتلال الإسرائيلي كل ما يقع تحت أيديهم في غزة

مجلة عبرية تقر بنهب جنود الاحتلال الإسرائيلي كل ما يقع تحت أيديهم في غزة

خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل ألاعمال في كولومبيا هيرنان فرانكو على يد قاتل محترف

خلال 8 ثوان.. اغتيال وحشي لرجل أعمال في كولومبيا على يد قاتل محترف (فيديو)

الحسين عموتة يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم

الحسين عموتة يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior