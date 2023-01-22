حادثة مأساوية هزت مصر.. طفل يدهس آخر بسيارة سرق مفتاحها من والده (فيديو)

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وطن– شهدت مصر حادثة مأساوية، حيث سرق طفل مفاتيح سيارة والده وانطلق مسرعاً في أحد شوارع “كمبوند” بالقاهرة الجديدة، ودهس طفلاً آخر.

وتوفي الطفل يوسف (14 عاماً) على يد الطفل جهاد ابن الـ16 عاماً، الذي سرق سيارة والده وانطلق مسرعاً ليصيب يوسف بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض.

وكان الطفل يوسف في طريقه لمقابلة أصدقائه، حيث كانوا يخططون للعب “البلاي ستيشن”، ثم الذهاب إلى تمرين كرة القدم، لكنّ الطفل يرقد حالياً في قسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ عن الحادثة

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقّت إخطاراً من شرطة النجدة مفادُه وقوع حادث مروري ومصاب بأحد الشوارع داخل “كمبوند” بالقاهرة الجديدة.

وانتقلت أجهزة الأمن للمكان، وتبين إصابة طفل بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، وأجرى رجال المباحث عمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وباشرت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة، وأحالت الطفل إلى المحاكمة، وتم تحديد جلسة 24 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمته بمحكمة الأميرية نيابة الطفل بالقضية 240 لسنة 2023 جنح، بتهمة سرقة سيارة والده والقيادة بسرعة 120 كيلو متراً/ساعة.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي ديسمبر الماضي، قام طفل يبلغ من العمر 14 عاماً بدهس 4 تلميذات بسيارة كان يقودها في أثناء خروجهن من المدرسة بمحافظة الجيزة المصرية، مما تسبب في إصابتهن.

وآنذاك، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بقيام طفل بدهس 4 طالبات بسيارة لدى خروجهن من المدرسة، مما أسفر عن إصابتهن بإصابات بالغة.

واعترف الطفل في تحقيقات النيابة أنه تعلم القيادة من والده، الذي يعمل ميكانيكياً في نفس المنطقة، وأنه لم يكن يقصد صدمهن.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على الطفل ووالده والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابات الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين الـ12 و15 سنة، بعد نقلهن لأحد المستشفيات، تمهيداً لسؤالهن عن ملابسات الحادث.