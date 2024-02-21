مسنان يمارسان الجنس بمكان عام في إسطنبول.. فيديو أحدث ضجة بتركيا

وطن – أثارت مزاعم وادعاءات نشرها رواد منصات التواصل عن مسنين ضبطا وهما يمارسان الجنس قرب إحدى الشواطئ في إسطنبول، ضجة واسعة وانتقادات بسبب ما وصف بالمبالغات التي روج لها المتابعون.

وتصدر وسم Cinsel أي “جنسي” منصة إكس وتفاعل الرواد بشكل متباين لكن آخرين أكدوا أن المبالغة في توصيف الفيديو وتعمد فضح المسنين أمر مدان وغير مقبول.

وفيما زعمت إحدى الصفحات أن المسنين كانا يمارسان الجنس، زعم آخرون أن الأمر لم يتجاوز المداعبة حيث كانت السيدة المسنة تمسك بقضيب من معها وتقوم بمداعبته وسط الحديقة.

İstanbul Maltepe'de vatandaşların iddiasına göre 2 şahıs parkta müstehcenlik yaşadı. pic.twitter.com/93IjrHrv78 — Hassas Medya (@hassasmedyalar) February 20, 2024

أفعال منافية للأخلاق في إسطنبول

وذكر آخرون أن مثل هؤلاء المسنين يهاجمون المشاة في الطرقات بسبب ملابسهم وفي الخفاء يقومون بأفعال منافية للأخلاق.

لكن (وطن) لم تستطع التأكد من كل تلك المزاعم، وتؤكد أن كل ما نشر حول المسنين قد يكون غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وكان رد السيدة المسنة وشريكها: “هذا ليس من شأنكم لماذا تتدخلون” فيما كان المصور يتوعد بنشر المقطع في المنصات.

Maltepe Sahili'nde yaşlı çift, cinsel ilişkiye girerken yakalandı. pic.twitter.com/v9QZvRXY8f — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) February 20, 2024

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مداعبة الأعضاء التناسلية

وعندما ذكر الشاب أن المسنين كانا يداعبان أعضائهما الجنسية في الأماكن العامة، بدا على المسنان ابتسامة غريبة وكأنهما موافقان على ما يقوله الشاب.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بخصوص ما جرى وزعمت بعض المنصات التركية، أن ما حدث كان بين زوجين مسنين أي تربطهما علاقة شرعية بين بعضهما البعض.

ومن المتوقع أن تتم محاسبة المسنين على هذا الفعل بالقانون إذا ثبت ما قاما به لأنه مناف للأخلاق العامة، لاسيما وأن ما جرى كان في مكان عام وكذلك الحال بالنسبة للمصور لترويجه للقطات مخلة بالآداب وتصويره شخصين دون إذنهما.