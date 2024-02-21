“كهرباء ومستشفيات وخسائر في الأرواح”.. كيف تستعد إسرائيل لحرب واسعة مع حزب الله؟

وطن – في حين أن الكثير من التركيز كان على غزة، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في الاستعداد لسيناريوهات مختلفة إذا انخرطت إسرائيل وحزب الله في حرب أكبر.

وأبلغ وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو، ومدير عام الوزارة موشيه بار سيمان طوف، جميع السلطات المعنية في إسرائيل بالسيناريوهات التفصيلية التي يمكن أن تحدث إذا دخلت إسرائيل في حرب على الجبهة الشمالية ضد حزب الله في عرض تقديمي.

إذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 60٪ من أرجائها، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي سيستمر حوالي 48 ساعة، حسب موقع “جيروزاليم بوست“.

وقد يستمر انقطاع التيار الكهربائي المحلي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في مثل هذا السيناريو.

وإدارة مثل هذا الطلب على الكهرباء قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين بين مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا في كل منزل في إسرائيل.

وقال بار سيمان طوف: “إذا فعل الجميع الحد الأدنى في مثل هذا السيناريو، فسنصل إلى وضع سنفقد فيه حياة الكثير من الأشخاص”.

وأضاف: “في هذا السيناريو، ستكون وزارة الصحة عاملاً أساسيًا ومؤثرًا في التنسيق مع السلطات المحلية – التعاون ضروري ببساطة وسينقذ الأرواح”.

المستشفيات ترعب المسؤولين الإسرائيليين

وأحد أسباب قلق كبار المسؤولين في نظام الطوارئ الإسرائيلي هو التعامل مع أجهزة التنفس ودعم الحياة مثل أجهزة التنفس الصناعي، خاصة عند النظر في انقطاع التيار الكهربائي المحتمل على نطاق واسع وطويل الأمد.

وكشفت وزارة الصحة في العرض التقديمي عن كيفية استعدادها لعلاج 35 ألف شخص يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي ودعم تنفسي.

وتقوم وزارة الصحة حاليًا بشراء مولدات كهربائية سيتم توزيعها على أولئك الذين قد يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي ودعم الجهاز التنفسي.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب وزارة الصحة السلطات بإنشاء مراكز للطاقة والأكسجين في المحطات المحلية.

وسيتم إنشاء مثل هذه المراكز في الملاجئ، وسيكون لكل منها ما يصل إلى 50 مقبسًا لتوفير الطاقة لإعادة شحن أجهزة التهوية والمعدات الطبية.

وقال ديفيد زوكرمان، مدير مركز ألتا الطبي، خلال المناقشة: “يمكن لـ 50 مقبسًا لكل مركز توصيل البطاريات وإعادة شحنها.. تسعى هذه الأهداف إلى منع نظام الرعاية الصحية من الانهيار في حين أنه قد يكون بالفعل تحت عبء ثقيل.”.

استراتيجيات أخرى يجري تنفيذها

تقوم هيئة الطوارئ الوطنية والوزارات الحكومية المختلفة بإعداد مجموعة أخرى من الأدوات للتعامل مع هذا السيناريو المتطرف: تحديد أولويات المرضى، وملاجئ الإخلاء، والتواصل المناسب والمعلومات التي من شأنها مساعدة الجمهور.

وقامت وزارة الصحة بتوزيع السلطات المحلية البالغ عددها 60 حسب نطاق أجهزة التنفس الصناعي ودعم الجهاز التنفسي. السلطة المحلية التي لديها أكبر عدد من أجهزة التنفس الصناعي، بـ 4000 جهاز، هي القدس، تليها 2000 في تل أبيب.

وقال بار: “ماذا سيحدث إذا تحقق هذا الشيء؟ كيف نتعامل معه؟.. صحيح أنه سيكون هناك مثل هذه الفوضى والفوضى بحيث لن يلاحظ أحد أي شيء، لكننا نريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.”