سبب انقطاع الكهرباء عن 120 ألف إسرائيلي في 10 آلاف منزل.. هل وقع هجوم إلكتروني؟

وطن – كشفت شركة الكهرباء في إسرائيل، أنّ الكهرباء انقطعت عن قرابة 10 آلاف منزل (120 ألف إسرائيلي)، وسط أنباء قوية ترددت على حدوث هجوم إلكتروني.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنّ 10 آلاف منزل عانت من انقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل في إحدى محطات توليد الكهرباء.

#عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: 120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة لتوليد الطاقة#حرب_غزة pic.twitter.com/tPjXFiIfFv — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 18, 2024

ومن بين المناطق التي انقطع عنها الكهرباء: حيفا (شمال) وعسقلان (جنوب) وبني براك وبيتح تكفا (وسط).

شركة الكهرباء تتحدث عن الواقعة

وذكرت شركة الكهرباء أن خللا وقع في نشاط إحدى وحدات الإنتاج الواقعة في مدينة بيتح تكفا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وزعمت الشركة أن انقطاع الكهرباء “ليس ناجما عن هجوم إلكتروني”.

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وفي وقت لاحق، بحسب القناة العبرية، فقد تم حلّ المشكلة وبدأ تشغيل وحدات الإنتاج البديلة وعادت الكهرباء إلى معظم المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسرائيل بسبب خلل في الإنتاج بمحطة أوروت رابين في الخضيرة.

وكثيرًا ما تعرضت إسرائيل لهجمات إلكترونية منذ بدء حربها الهمجية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.