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“أكبر أمنياتي أن أنام”.. قصة لا تصدق لخليجي حرم النوم لنحو 60 عاماً (فيديو)

بقلم
خليجي حرم النوم لنحو 60 عاما

وطن – سلطت وسائل إعلام سعودية الضوء على قصة لا تصدق لخليجي يرجح أنه من السعودية لم ينم منذ 60 عاماً ويكتفي بغفوة 10 دقائق يومياً

وروى المواطن أحمد الصليع قصة حياته غير العادية التي لم ينم فيها منذ ستين عامًا، مكتفيًا بـ 10 دقائق فقط من الغفو.

ونقل الإعلامي السعودي مساعد الشراري قصة الصليع الذي ذكر أن هذا المرض بدء معه منذ ولادته أي منذ أكثر من 60 عاماً.

10 دقائق فقط!

وأوضح العم الخليجي أنه ينام يوميًا لمدة 10 دقائق فقط وأسماها بالغفوة التي يمكن أن تحصل في أي مكان وأي وقت.

وبسبب نقص الإمكانيات الطبية والصحية لم يتم الكشف عن حالته وسببها في البداية ثم تم توصيفها كحالة مرضية بعد تطور العلم.

وبعد مراجعته مستشفى في منطقة الجوف، وعرضها على طبيب هندي آنذاك، أصر على مراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي.

حالة مرضية

ومنذ عام 1418 وهو يراجع المستشفى في عيادة طب النوم وفق قوله واتضح من تشخيص حالته أنه يعاني انقطاع النفس أثناء النوم، وعدم وصول الهواء للرئة.

ويجعله ذلك بحاجة لجهاز طبي يسمى “سيباب” يساعده في النوم من 10 دقائق إلى نصف ساعة فقط.

وذكر المواطن الخليجي أنه يحلم أثناء نومه أحلامًا غريبة وخيالية وغير منطقية، واختتم حديثه قائلاً: “أتمنى النوم، هذه أكبر أمنياتي على مر 60 عامًا”.

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