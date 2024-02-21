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بعد تأكيد رحيل توخيل عن تدريب البايرن نهاية الموسم.. أبرز المرشحين لتولي منصبه

بقلم
رحيل توماس توخيل

وطن- ذكرت تقارير صحفية ألمانية، عن تخلي إدارة بايرن ميونخ عن خدمات المدرب توماس توخيل مع نهاية الموسم الجاري على خلفية نتائجه السيئة مع البافاري في مختلف المسابقات المحلية والقارية الأوروبية لهذا الموسم.

وكشفت مصادر مسؤولة في نادي بايرن ميونخ، عن توصل  إدارة النادي بفسخ التعاقد مع المدرب توماس توخيل مع نهاية الموسم الجاري، بعد خسارة الفريق في آخر ثلاث مباريات في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا في الأسابيع الماضية.

رحيل توخيل عن بايرن ميونخ

ويبحث نادي بايرن ميونخ (البافاري)، عن مدرب جديد لخلافة المدرب توخيل خلال الفترة القادمة، بعد تأكيد رحيله عن تدريب الفريق الصيف القادم.

ووفق ما ذكرته “sky betفإن المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني باير ليفركوزن، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة الألماني توماس توخيل، إلا أن إدارة البافاري ربما يجد صعوبة في إقناع ألونسو في تولي هذا المنصب، مع احتمالية تدريبه ليفربول خلفاً ليورغن كلوب الذي أعلن رحيله الصيف القادم.

وأردفت الموقع، “المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو  مرشح كذلك لتولي تدريب بايرن ميونخ، بعد إقالته مؤخراً من تدريب فريق روما بسبب سوء النتائج”.

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المرشحين لتولي منصب تدريب بايرن ميونخ

وربما ينجح بايرن ميونخ في إقناع المرشح الثالث وهو يورغن كلوب المدير الفني الحالي لنادي ليفربول لتولي هذه المهمة خلفاً لمواطنه توخيل، فقد سبق وأن تولي تدريب بوروسيا دورتموند وحقق معه العديد من الألقاب، إلى جانب وصوله مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

لكن المدرب الألماني كلوب كان قد صرح بأن سيرحل عن تدريب نادي ليفربول، ولا يشرف على أي فريق أو منتخب بعد كذلك من أجل الحصول على فترة للراحة، وفق ما ذكرته وكيل أعماله.

توخيل
رحيل توماس توخيل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم

وينضم كالعادة في رحيل عن مدرب عن أي نادٍ في القارة الأوروبية العجوز، الثلاثي الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي أنطونيو كوني والنرويجي أولي جونار سولشاير، حيث لا يرتبط أي منهم بأي عقد مع أي فريق حتى الآن، كحال البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني (البافاري) برصيد 50 نقاط، كما وبفارق 8 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن برصيد 58 نقطة للموسم الجاري.

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