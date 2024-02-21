“الفاف” يتوصل لاتفاق مع خليفة جمال بلماضي وهذه هويته

وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، عن توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” لاتفاق مع خليفة جمال بلماضي لتولي منصب تدريب المنتخب الجزائري خلال الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف”، قد استقر على تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد أن كان المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو مرشحاً بقوة لتولي هذا المنصب.

خليفة جمال بلماضي

وأضافت تلك الصحيفة، ” المدرب البوسني بيتكوفيتش، لم يتردد في الموافقة بشكل مبدئي على العقد الجزائري، خاصة بعد دراسته مع وكيل أعماله مع تلميحات بأن المدرب سيتقاضى راتباً شهرياً لا يقل عن 90 ألف يورو في الشهر الواحد”.

وختمت، ” راتب المدرب بيتكوفيتش يزيد بنحو ألفين يورو عن راتبه مع منتخب سويسرا الذي نجح في قيادته إلى ثمن نهائي يورو 2016 وثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018 وربع نهائي يورو 2020″.

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فسخ عقد بلماضي

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام جزائرية، بأن المسؤولين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف”، قد يلعنون عن تعيين المدرب البوسني بيتكوفيتش لتولي تدريب المنتخب الجزائري”.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف”، قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري جمال بلماضي، بعد فشله في قيادة المنتخب الجزائري للأدوار الإقصائية في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وأفادت تقارير بأن المدرب جمال بلماضي قد غادر الجزائر ولم يوقع على ورقة إقالته مع المنتخب الجزائري، رغم توقع طاقمه المعاون له، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته المالية.

ويستعد المنتخب الجزائري بعد الإخفاق للمرة الثانية على التوالي في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، لتصفيات كأس العالم على مستوى القارة السمراء في شهر يونيو/ حزيران القادم.