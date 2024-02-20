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مي عز الدين تُغازل تركي آل الشيخ بصورة مثيرة (شاهد)

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مي عز الدين تُغازل تركي آل الشيخ بصورة مثيرة

وطن – نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين صورة جديدة على حسابها بانستغرام جمعتها برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتسببت هذه الصورة بجدل واسع.

صورة مي عز الدين مع تركي آل الشيخ، تم التقطاها على هامش حفل “ليالي سعودية مصرية” الذي أقيم، الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية.

مي عز الدين: “ألف شكر لمعالي المستشار”

ونشرت مي الصورة وعلقت عليها بالقول:”الف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، علي الحفل و تقديرك لينا و حبك للفن المصري.. نورت مصر.”

وتابعت الفنانة المصرية التي لفت حضورها للحفل الأنظار: “والف شكر لوزيرة الثقافة المصرية الاستاذة نفين الكيلاني علي التعاون ده دي حاجة تفرح وكانت ليلة جميلة.”

وعرضت هذه الصورة مي عز الدين للانتقاد والسخرية، ورأى البعض أنها مغازلة صريحة وتملق من مي لرئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي بات يوصف بأنه “يشتري الجميع بأموال المملكة” ويوظف الفنانين والنجوم لخدمة أجندة ولي العهد محمد بن سلمان.

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ظهور لافت لمي عز الدين بدار الأوبرا

وخطفت الفنانة مي عز الدين الأضواء بحفل “ليالي سعودية مصرية” بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت مي بإطلالة لافتة حيث ارتدت فستانا أسودا أبرز جمالها واعتمدت اللون الأشقر لشعرها، وحرص المصورون على التقاط عدة صور لها أثناء دخولها إلى الحفل.

جدير بالذكر أن حفل “ليالي سعودية مصرية” أحياه كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

وأقيم الحفل الذي شغل المصريين لأيام تحت رعاية تركي آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

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