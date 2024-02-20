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شاهد ما فعلته أموال السعودية بنيمار.. سخرية من إطلالة يوم التأسيس

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شاهد ما فعلته أموال السعودية بنيمار.. سخرية من إطلالة يوم التأسيس

وطن – احتفل اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، ومدربه البرتغالي خورخي جيسوس، بارتداء الزي السعودي خلال احتفالات ناديهما بيوم تأسيس المملكة.

ويوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه في موقع “إكس” مع جملة صور عن المملكة، صورة للاعب البرازيلي نيمار ومدربه إلى جانب عدد من الأشخاص وهما يرتديان الزي التقليدي السعودي.

كما ظهرا يضعان على رأسيهما الغترة والعقال الأسود المطرز الذي كان يرتديه مؤسسو السعودية.

وبدا أمام نيمار والحضور مجسم لخريطة المملكة تعلوه صورة للملك سعود بن عبد العزيز، وظهر معهما عدد من نجوم الفريق على رأسهم سلمان الفرج.

وسخر ناشطون من نيمار بعد ظهوره بالزي التقليدي السعودي، ولمزه البعض بأنه يفعل هذا لأجل أموال السعودية فقط، والتي يغدقها تركي آل الشيخ على نجوم الفن والرياضة لخدمة أجندة خاصة بولي العهد محمد بن سلمان.

وعلق النادي على الصور ومن بينهما صور نجمي الهلال: “ابتداء من قصر سلوى بالدرعية.. مرورًا برواشن جدّة البلد.. جنوبًا في قرية رجال ألمع.. وشمالًا حيث قصر القشلة شامخًا في حائل.. مجسمات شُيدت باحتفال ذكرى يوم التأسيس”.

كما ظهر نيمار في فيديو آخر وهو يرتدي الزي السعودي داخل قاعة لنادي الهلال ويقوم بمصافحة عدد من زملائه اللاعبين.

وشارك نيمار وستيف كالزادا في أداء العرضة السعودية خلال فعاليات حفل يوم التأسيس قي مقر النادي، وبدا وهو يتمنطق بزناد أسود اللون وضع داخله خنجر تقليدي ذهبي اللون، كما حمل السيف بيده كما أوضح فيديو متداول.

ونال الفيديو إعجاب الجماهير التي تداولته بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وانضم نيمار إلى الهلال، في صيف عام 2023، قادماً من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا.

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