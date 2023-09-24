نيمار يبدع في رقصة “العرضة”.. وهذا ما حدث أثناء ارتداءه الشماغ! (فيديو)

وطن– لم يفوت لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار جونيور، فرصة مشاركة السعوديين، بالاحتفال في اليوم الوطني السعودي الـ93 برفقة لاعبي نادي الهلال.

ونشر حساب الهلال الرسمي عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، فيديو لنيمار وهو يرتدي الزي السعودي، الثوب والشماغ.

الشماغ

وظهر اللاعب البرازيلي بفيديو آخر، أثناء محاولة الآخرين مساعدته في ارتداء الشماغ.

وأدى نيمار برفقة زملائه في نادي الهلال السعودي، رقصة العرضة الشهيرة على أنغام موسيقى شعبية.

وبدا اللاعب البرازيلي متحمساً أثناء الرقص بجانب كل من السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفير، والصربي سيرجي سافيتش.

شارك نيمار برقصة العرضة في اليوم الوطني السعودي الـ93 أيضاً البرازيلي ميشائيل ديلغادو، والصربي مالكوم ألكساندر ميتروفيتش.

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر /أيلول من كل عام.

يعود التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، عام 1351هجرية وقضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، من المقرر أن يشهد الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام العديد من العروض، من بينها الألعاب النارية والعروض الجوية والبحرية، ومسيرة للحرس الوطني، وكذلك إقامة العديد من الحفلات الغنائية.