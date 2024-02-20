تسمم حسام حسن.. هذه الوجبة كادت تفتك بمدرب منتخب مصر الجديد

وطن – تعرض المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام حسن، لوعكة صحية عقب حضوره مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري لكرة القدم لتدور التساؤلات عن سبب تسممه.

وكان حسام حسن قد نقل، الاثنين، إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج، صباح الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2024، مع توصية طبية بالراحة.

وتمثلت أعراض تسمم المدرب الجديد لمنتخب مصر، في إجهاد شديد بسبب بدء العمل مبكراً من خلال اجتماعه بالجهاز المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات.

ورغم الإجهاد حرص المدرب على السفر إلى الإسماعيلية لحضور مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك ودار حديث عن أن التسمم جاء خلال تلك المباراة.

ووفق الفحوصات الطبية تبين معاناته من حساسية شديدة وتسمم في المعدة نتيجة وجبة تناولها في طريق عودته إلى القاهرة، ومكث على أجهزة التنفس لمدة 4 ساعات.

سبب تسمم حسام حسن

وتساءل الرواد عن سبب تسمم حسام حسن، وهو ما أجاب عنه الإعلامي إسلام صادق في حسابه على فيسبوك قائلاً إن “سندوتشات فاسدة” وراء التسمم.

ونشر صادق على منصة فيسبوك: “سندوتشات فاسدة” وراء تسمم حسام حسن وتعرضه لوعكة صحية امس ودخلوه المستشفى قبل خروجه منها”.

وكان حسام حسن يتابع مباراة الإسماعيلي والزمالك بشكل طبيعي، لكن لم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم.

ولضيق الوقت قرر الجهاز الفني شراء “ساندوتشات” لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية إلى القاهرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وشعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس بعد الوصول إلى القاهرة.

وتم نقل المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للمستشفى فوراً بمعرفة شقيقه إبراهيم حسن للاطمئنان عليه، حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة له.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المهمة الأولى في آذار المقبل حيث سيلعب المنتخب البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.