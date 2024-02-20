الرئيسية » رياضة » تسمم حسام حسن.. هذه الوجبة كادت تفتك بمدرب منتخب مصر الجديد

تسمم حسام حسن.. هذه الوجبة كادت تفتك بمدرب منتخب مصر الجديد

بقلم
تسمم حسام حسن.. هذه الوجبة كادت تفتك بمدرب منتخب مصر الجديد

وطن – تعرض المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام حسن، لوعكة صحية عقب حضوره مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري لكرة القدم لتدور التساؤلات عن سبب تسممه.

وكان حسام حسن قد نقل، الاثنين، إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج، صباح الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2024، مع توصية طبية بالراحة.

وتمثلت أعراض تسمم المدرب الجديد لمنتخب مصر، في إجهاد شديد بسبب بدء العمل مبكراً من خلال اجتماعه بالجهاز المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات.

ورغم الإجهاد حرص المدرب على السفر إلى الإسماعيلية لحضور مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك ودار حديث عن أن التسمم جاء خلال تلك المباراة.

ووفق الفحوصات الطبية تبين معاناته من حساسية شديدة وتسمم في المعدة نتيجة وجبة تناولها في طريق عودته إلى القاهرة، ومكث على أجهزة التنفس لمدة 4 ساعات.

سبب تسمم حسام حسن

وتساءل الرواد عن سبب تسمم حسام حسن، وهو ما أجاب عنه الإعلامي إسلام صادق في حسابه على فيسبوك قائلاً إن “سندوتشات فاسدة” وراء التسمم.

ونشر صادق على منصة فيسبوك: “سندوتشات فاسدة” وراء تسمم حسام حسن وتعرضه لوعكة صحية امس ودخلوه المستشفى قبل خروجه منها”.

وكان حسام حسن يتابع مباراة الإسماعيلي والزمالك بشكل طبيعي، لكن لم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم.

ولضيق الوقت قرر الجهاز الفني شراء “ساندوتشات” لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية إلى القاهرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وشعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس بعد الوصول إلى القاهرة.

وتم نقل المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للمستشفى فوراً بمعرفة شقيقه إبراهيم حسن للاطمئنان عليه، حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة له.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المهمة الأولى في آذار المقبل حيث سيلعب المنتخب البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

قد يعجبك أيضاً

مشهد يحبس الأنفاس لقرود تحاول إنقاذ صديقها من أنياب النمر

مشهد يحبس الأنفاس لقرود تحاول إنقاذ صديقها من أنياب النمر (فيديو)

تسمم حسام حسن.. هذه الوجبة كادت تفتك بمدرب منتخب مصر الجديد

تسمم حسام حسن.. هذه الوجبة كادت تفتك بمدرب منتخب مصر الجديد

مصر.. ظهور نادر بعد غياب للفريق سامي عنان يثير جدلا

مصر.. ظهور نادر بعد غياب للفريق سامي عنان يثير جدلا (فيديو)

انهيار محمود عامر وبكائه بعد زواجه بشابة وهو على مشارف السبعين.. ما السبب؟

انهيار محمود عامر وبكائه بعد زواجه بشابة وهو على مشارف السبعين.. ما السبب؟ (فيديو)

نتنياهو يضع 4 لاءات تعرقل الاتفاق مع حماس

نتنياهو يعرقل الإتفاق مع حماس بـ”4 لاءات” .. ما هي؟!

ما المهمة التي كلف بها محمد السادس شقيقاته في فرنسا؟

ما المهمة التي كلف بها محمد السادس شقيقاته في فرنسا؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior