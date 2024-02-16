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رسالة حسام حسن للجمهور المصري بعد توليه منصب تدريب منتخب الفراعنة (فيديو)

بقلم
حسام حسن

وطن- وجه المدرب حسام حسن مدرب منتخب الفراعنة رسالة إلى الجمهور المصري، بعد توليه بشكل رسمي منصب تدريب منتخب الفراعنة برفقة شقيقه التوأم إبراهيم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا على خلفية خروجه من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وخاطب المدرب المصري حسام حسن الشعب المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس، ” أعد الشعب المصري أن أبذل قصارى جهدي لوضع المنتخب المصري في المكانة التي يستحقها، ويجب مساندة المنتخب من كل المنظومة”.

رسالة حسام حسان للجمهور المصري

وتابع المدرب الجديد للمنتخب المصري حسن، ” الصبر مهم جداً خصوصاً أن الجهاز الفني وطني، كما وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن”.

وأردف، ” الجميع ينظر إلى مصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وهناك دين كبير في رقبتي للشعب المصري يجب عليّ رده”.

وختم، ” هدفي هو إسعاد الشعب المصري وعودة البطولات، كما أنني أتيت لهذا المنصب من أجل خدمة بلدي”.

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صلاح سيكون شيء أخر مع حسام  حسن

من جهته، قال الشقيق التوأم إبراهيم حسن عن الكابتن محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ” صلاح سيكون شيء آخر تماماً مع حسام حسن”.

وأضاف مدير الكرة الجديد للمنتخب المصري، ” لن نسمح بوجود أي لاعب متضرر من ارتداء قميص المنتخب المصري بين صفوف الفريق خلال الفترة القادمة”.

واستكمل، ” أي لاعب سيتواجد معنا يجب أن يدرك قيمته ويقدم أقصى جهد، ومن يفعل ذلك سنضعه فوق رؤوسنا”.

وختم حديثه، ” لاعبو الدوري المصري باستثناء الأهلي لم يعتادوا على اللعب وسط الضغوطات بما ينعكس على منتخب مصر، كما وأتمنى من رابطة الأندية فتح الباب أمام الجماهير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى انتظام المسابقات المحلية وإقامة المباريات في مواعيد محددة مثل أوروبا”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اختيار حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم لتولي منصب تدريب المنتخب المصري، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تم إقالته عقب إقصاء الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16.

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