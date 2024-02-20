بعد نجاح زراعتها.. ماسك يفجر مفاجأة عن أول شريحة دماغية في رأس إنسان

وطن – في تطور تكنولوجي غير مسبوق أعلن الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، أن أول إنسان مزروع بشريحة من شركة Neuralink للواجهة الحاسوبية والدماغية التابعة لشركة Elon Musk، قد تعافى ويمكنه تحريك فأرة الكمبيوتر بالفكر وحده.

وجاء ذلك في لمحة موجزة عن التقدم الذي أحرزته الشركة في سعيها نحو استعادة القدرات المفقودة مثل الحركة والبصر وتعزيز الآخرين مثل الذاكرة والذكاء.

ووفق موقع Forbes قال إيلون ماسك في حدث “X Spaces” الذي استضافته الصحفية كاثرين برودسكي في وقت متأخر من، يوم الاثنين، إن أول إنسان تم زرع شريحة دماغ له من شركة Neuralink يبدو أنه قد تعافى تماماً من الإجراء الذي تم إجراؤه في يناير الماضي.

علامة فارقة

وتمثل الجراحة، بمساعدة الروبوت الجراحي لشركة Neuralink، علامة فارقة للشركة وجهودها لربط الأدمغة مباشرة بأجهزة الكمبيوتر بعد أن حصلت على إذن في سبتمبر لتجنيد المرضى لاختبار قدرة الجهاز على مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل، على استعادة الوظائف المفقودة من خلال التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام معتقد.

ونقل الموقع عن قطب التكنولوجيا العالمي إيلون ماسك قوله إن “التقدم جيد”، مضيفاً أن المريض لا يعاني من “أي آثار سيئة”.

وأضاف ماسك أن المريض بات قادراً على “تحريك الفأرة حول الشاشة بمجرد التفكير”.

وبحسب إيلون ماسك فإن شركة Neuralink “تحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من الضغطات على الأزرار من خلال التفكير”، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعددة مثل الضغط على زر أثناء تحريك الماوس يمكن أن تكون مفتاحاً لفتح إجراءات مختلفة على جهاز الكمبيوتر.

و”نيورالينك” شركة أمريكية للتكنولوجيا العصبية أسسها إيلون ماسك مع ثمانية رجال أعمال أخرين، وتهدف الشركة إلى تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري (BCIs).

ولفت ماسك إلى أن شركة Neuralink تريد في النهاية “أن يكون لديها أكثر من زرين فقط” وتحاول إحراز تقدم على هذه الجبهة، والتي وصفها بأنها “تبدو جيدة جداً” بشكل عام.

اقرأ أيضا:

في المراحل الأولى

ولا تزال شركة Neuralink في المراحل الأولى من الاختبار والتطوير، كما أن آمالها في نشر التكنولوجيا على نطاق واسع “لقراءة” العقول والتحكم في أجهزة الكمبيوتر ولا تزال أمامها سنوات عديدة في المستقبل.

وكان الملياردير “إيلون ماسك” قال سابقاً إن المنتجات الأولى لشركة Neuralink ستهدف إلى استعادة الوظائف المفقودة للأشخاص المصابين بالشلل أو ضعف البصر.