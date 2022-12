بعد نجاحها مع قرد.. إيلون ماسك يطلب تجربة “شريحة المخ” على البشر

- Advertisement -

وطن – توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال ظهوره في بث مباشر لشركته “نيورالينك” أمس، الأربعاء، بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية، في غضون الستة أشهر المقبلة، وذلك عبر زرع شرائح في المخ البشري.

وكشف رجل الأعمال المثير للجدل، أن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام هذه الشريحة سيكونان من أجل استعادة البصر، وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وأضاف: “حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا، كأن يولد أعمى، نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له”.

وتقوم الشركة بتطوير وصلات شريحة للمخ، تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

يشار إلى أن شركة “نيورالينك”، المملوكة لإيلون ماسك، أجرت بالفعل، تجاربا على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية.

وفي آخر عرض تقديمي عام للشركة قبل أكثر من عام، عرضت الشركة تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة المخ التي أنتجتها “نيورالينك”.

ويبقى الحاجز الوحيد أمام تنفيذ تصورات ماسك، هو الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر.

وألقى ماسك كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي، في العاصمة الإندونيسية “بالي” على زعماء العالم الحضور، تحدث فيها عن غزو الفضاء، وحفر الأنفاق العميقة تحت الأرض، والقيام برحلات سياحية حول العالم.

حيث تحدث عن حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة مشكلة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة، واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.

وأوضح أن هناك فوائد لهذه الأنفاق التي ستحفر تحت الأرض مقارنةً بالسيارات الطائرة لمكافحة الاختناقات المرورية، قائلاً “السيارات ستسقط على رؤوسكم، وستكون سيّئة من حيث الخصوصية”

وأضاف أن السيارات الكهربائية والأنفاق هي بالتأكيد الحل لأسوأ الازدحامات المرورية التي قد تحدث في أي مدينة، لأنه يمكن النزول بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهي الازدحام.

وقدّم الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك، أيضا لمحةً نادرة عن عالمه هذا الأسبوع، عندما شارك صورة لطاولته الفوضوية بجانب السرير.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل“، لم تكن علب الكولا الدايت والبنادق الدعائية، هي التي حيّرت منتقديه ومعجبيه.

ووفقاً للصورة، فقد تناثرت بين الممتلكات الشخصية للملياردير البالغ من العمر 51 عامًا “فاجرا”، وهو سلاح طقوسي يرمز إلى “القوة غير القابلة للتدمير” و”التنوير” في البوذية التبتية.

وبحسب الصحيفة، غالبًا ما يوصف “ماسك” بأنّه ملحد أو لاديني، على الرغم من أنّه لم يحدّد أبدًا معتقداته الدينية بعبارات معينة، حيث تساءل العديد من مستخدمي تويتر ذوي العيون شديدة الملاحظة كعين الصقر، عما كان يحاول نقله من خلال التباهي بالأداة.

وكان بريان روميلي، مؤسس تطبيق وموقع Multiplex، من بين أولئك الذين أشاروا إلى الفاجرا على منضدة سريره.

وكتب على “تويتر”: “بينما يتشتت انتباه معظم العالم، أرى الرمزية الموجودة دائمًا وسوف نفكها أنت وأنا”.

While most of the world is distracted, I see the symbolism that is always present and you and I will decode it.

This is the Vajra (Dorje).

This device goes back to over 30,000 years from the Vedic and Sumerian cultures.

Model of a “free energy” lightening device from the gods pic.twitter.com/j8KUipRinr

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 30, 2022