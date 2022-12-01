بعد نجاحها مع قرد.. إيلون ماسك يطلب تجربة “شريحة المخ” على البشر

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وطن – توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال ظهوره في بث مباشر لشركته “نيورالينك” أمس، الأربعاء، بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية، في غضون الستة أشهر المقبلة، وذلك عبر زرع شرائح في المخ البشري.

ماسك وشريحة نيورالينك

وكشف رجل الأعمال المثير للجدل، أن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام هذه الشريحة سيكونان من أجل استعادة البصر، وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

Exciting Neuralink update in 30 mins! https://t.co/5NYAyjP8mh — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022

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وأضاف: “حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا، كأن يولد أعمى، نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له”.

وتقوم الشركة بتطوير وصلات شريحة للمخ، تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

تجربة “شريحة المخ” على قرد

يشار إلى أن شركة “نيورالينك”، المملوكة لإيلون ماسك، أجرت بالفعل، تجاربا على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية.

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وفي آخر عرض تقديمي عام للشركة قبل أكثر من عام، عرضت الشركة تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة المخ التي أنتجتها “نيورالينك”.

قرد يتحكّم بلعبة عبر تفكيره بعد زرع شريحة في دماغه تلتقط موجات المخ وترسلها للعبة، وبذلك لا داعي لقطع التحكّم اليدويّة. التطوّر العلمي مستمر، حفظه الله لخدمتنا وحفظنا الله من شرّه🌷 pic.twitter.com/ldTMS3p2Uc — د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) April 11, 2021

ويبقى الحاجز الوحيد أمام تنفيذ تصورات ماسك، هو الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر.

وألقى ماسك كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي، في العاصمة الإندونيسية “بالي” على زعماء العالم الحضور، تحدث فيها عن غزو الفضاء، وحفر الأنفاق العميقة تحت الأرض، والقيام برحلات سياحية حول العالم.

حيث تحدث عن حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة مشكلة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة، واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.

يتحدث ايلون #ماسك على هامش مؤتمر أعمال قمة G20 في بالي. ويتناول عبر الفيديو حول التغييرات القادمة المخطط لها لمنصة تويتر: "أعتقد أن تويتر بحاجة إلى أن يعتمد أكثر بكثير على الفيديو"#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/BTv1d3DuQZ — Independent عربية (@IndyArabia) November 14, 2022

وأوضح أن هناك فوائد لهذه الأنفاق التي ستحفر تحت الأرض مقارنةً بالسيارات الطائرة لمكافحة الاختناقات المرورية، قائلاً “السيارات ستسقط على رؤوسكم، وستكون سيّئة من حيث الخصوصية”

وأضاف أن السيارات الكهربائية والأنفاق هي بالتأكيد الحل لأسوأ الازدحامات المرورية التي قد تحدث في أي مدينة، لأنه يمكن النزول بالعدد الذي تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهي الازدحام.

إيلون ماسك وسلاح الـ”فاجرا”

وقدّم الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك، أيضا لمحةً نادرة عن عالمه هذا الأسبوع، عندما شارك صورة لطاولته الفوضوية بجانب السرير.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل“، لم تكن علب الكولا الدايت والبنادق الدعائية، هي التي حيّرت منتقديه ومعجبيه.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

ووفقاً للصورة، فقد تناثرت بين الممتلكات الشخصية للملياردير البالغ من العمر 51 عامًا “فاجرا”، وهو سلاح طقوسي يرمز إلى “القوة غير القابلة للتدمير” و”التنوير” في البوذية التبتية.

وبحسب الصحيفة، غالبًا ما يوصف “ماسك” بأنّه ملحد أو لاديني، على الرغم من أنّه لم يحدّد أبدًا معتقداته الدينية بعبارات معينة، حيث تساءل العديد من مستخدمي تويتر ذوي العيون شديدة الملاحظة كعين الصقر، عما كان يحاول نقله من خلال التباهي بالأداة.

وكان بريان روميلي، مؤسس تطبيق وموقع Multiplex، من بين أولئك الذين أشاروا إلى الفاجرا على منضدة سريره.

وكتب على “تويتر”: “بينما يتشتت انتباه معظم العالم، أرى الرمزية الموجودة دائمًا وسوف نفكها أنت وأنا”.

While most of the world is distracted, I see the symbolism that is always present and you and I will decode it. This is the Vajra (Dorje). This device goes back to over 30,000 years from the Vedic and Sumerian cultures. Model of a “free energy” lightening device from the gods pic.twitter.com/j8KUipRinr — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 30, 2022

وأضاف: “هذا هو فاجرا (دورجي). يعود هذا الجهاز إلى أكثر من 30000 عام من الثقافات الفيدية والسومرية. نموذج لجهاز “الطاقة الحرة” أو البرق من الآلهة”.

ونشر “روميلي” صوراً للوحات Enuma Elish من اللثقافة السومرية، زاعماً أنها “هي التي زودت الآلهة مردوخ بسلاح عظيم. هذا السلاح عند تشغيله سيولد ما نسميه اليوم كرة بلازما يمكن تصويبها وإطلاقها. بالنسبة لعامة الناس، بدا الأمر وكأنه صاعقة”.

وغالبًا ما تظهر الفاجرا كسلاح، وترتبط على نطاق واسع بإندرا، ملك الآلهة الصاعقة في الأساطير الهندوسية، والمعروف باسم شاكرا في الثقافة البوذية.

ويتم استخدامه للتغلب على “عقبة خارجية أو داخلية”، ويُنظر إليه على أنه “أداة للتعاطف والوسائل الماهرة تؤدي إلى حالة التنوير غير القابلة للتدمير”.