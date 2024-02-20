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“أتاتورك من سلالة الرسول”.. سياسي تركي يفجر جدلا بمزاعمه

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"أتاتورك من سلالة الرسول".. رئيس حزب تركيا المستقلة حسين باشا يفجر جدلا بمزاعمه

وطن – أثار السياسي التركي و رئيس حزب “تركيا المستقلة” حسين باشا، ضجة واسعة بعد نشره مزاعم يشير فيها إلى أن سلالة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، تمتد إلى رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ

ونشر “باشا” على حساباته في منصات التواصل صورة من أحد الكتب التي استدل فيها وتضمنت قائمة لمجموعة تدعى Nakibzade زعم أن هؤلاء ينحدرون من سلالة الرسول الكريم.

وأضاف رئيس حزب تركيا المستقلة أن حديثه عن أن نسب أتاتورك يعود للنبي هو حقيقة وليس ادعاء، فيما اعتبرت وسائل إعلام تركية أن مثل هذه الحركات رسائل انتخابية لاستعطاف الناخبين لا أكثر.

صورة لأحد الكتب التي تزعم أن أتاتورك من سلالة الرسول
صورة لأحد الكتب التي تزعم أن أتاتورك من سلالة الرسول

ضجة واسعة في منصات التواصل

وأثارت مزاعم باشا ضجة بمنصات التواصل ومنها ما كتبه أحدهم: “لا يكفي النسب وان كان العمل والايمان هي المقياس”.

وكتب آخر: “مو غريبة عليهم، واحد من المؤرخين عندهم كمان حاكي إنه النبي عليه الصلاة والسلام تركي ماهو عربي”.

وذكر طلال: “على فكرة يعني أن تكون من سلالة الرسول لا يعني انك على حق او انك في الجنة”.

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وأكد متابعون أن المرشح التركي يحاول إثارة العواطف الدينية مع اقتراب الانتخابات المحلية التركية التي ستجري في آذار/مارس 2024.

ووفق موسوعة “ويكيبيديا” فإن أصول أتاتورك تعود إلى الآفرانتولار أو لإحدى العشائر التركية التي هاجرت إلى الأناضول في القرن الرابع عشر والخامس عشر ثم استقرت في سالونيك اليونانية.

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