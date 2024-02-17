هنية يكشف شروط حماس للقبول بصفقة تتنهي بوقف الحرب

وطن – كشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن شروط حركته للقبول بصفقة تتنهي بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة .

وقال هنية في بيانٍ صحفي اليوم السبت: “لقد استجابت الحركة طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الإخوة الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، وأبدت الحركة مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة”.

شروط حماس

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: “إن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها”.

وشدد “هنية” على أنّ تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك.

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وقال إن حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة و إنجازات مقاومته الباسلة.

وأكد إسماعيل هنية: “سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل”.

يأتي ذلك بينما ذكرت القناة 13 العبرية، أن توقعات تشير إلى أنّ وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى قطر هذا الأسبوع لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة.

وكانت القناة العبرية قالت إنه في ظل التوتر بين واشنطن وتل أبيب، بدأت الأخيرة في إعداد وثيقة تتضمن الخطوط الحمراء في المفاوضات.

وقالت إن الوثيقة ليست مقترحاً جديداً للصفقة بل هي “مبادئ توجيهية”.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن، قال إنّه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الأيام الأخيرة، وشرح له أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل إخراج الرهائن، مضيفاً: “آمل ألا يشن الإسرائيليون أي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء. آمل وأتوقع أن تتم صفقة التبادل ونتمكن من إعادة الأميركيين، ويجري التفاوض حالياً على الاتفاق”.