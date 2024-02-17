عمرو أديب بالمقدمة.. كشف أرصدة إعلاميين مقربين من السيسي بالبنوك وجدل

وطن – نقل الصحفي والكاتب المصري البارز جمال سلطان، عن مصادر خاصة تفاصيل أرصدة بنكية تخص إعلاميين مقربين من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتهم الإعلامي المثير للجدل عمرو أديب وزميله إبراهيم عيسى.

ويأتي ذلك في ظل معاناة مصر مما يمكن أن يعد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وعبر حسابه على منصة إكس كتب جمال سلطان: “كما وردني، وعلى ذمة المصدر، فإن الأرصدة (المعروفة فقط) لعدد من الإعلاميين المصريين هي كالتالي وعدد أسماء أشهر 6 إعلاميين مقربين من نظام السيسي.”

أرصدة أشهر 6 إعلاميين في مصر مقربين من السيسي

ومن الأسماء التي عددها جمال سلطان مع أرصدتها المعروفة في البنوك حسب المصدر الذي نقل عنه دون أن يسميه:

عمرو أديب : 11.5 مليون دولار (690 مليون جنيه مصري).

إبراهيم عيسى : 4.3 مليون دولار (258 مليون جنيه).

أحمد موسى : 3.8 مليون دولار (228 مليون جنيه).

نشأت الديهي : 2 مليون دولار (120 مليون جنيه).

محمد الباز : 1.2 مليون دولار (72 مليون جنيه).

لميس الحديدي : 3.6 مليون دولار (216 مليون جنيه).

وأوضح سلطان أن هذه الأرقام للأرصدة البنكية فقط، ولا تشمل الأملاك العقارية لهم، والتي يقع معظمها في حي الشيخ زايد بضاحية 6 أكتوبر، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

وكل ذلك بخلاف شاليهات فاخرة وباهظة الثمن يملكها هؤلاء الإعلاميون على الساحل الشمالي، حسبما أشار الصحفي والكاتب المصري.

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لماذا لا يتبرع هؤلاء لدعم اقتصاد وطنهم؟!

ولفت جمال سلطان إلى أن المصدر كان يذكر تلك الأرقام في سياق سؤاله عن سبب امتناع هذه الرموز الإعلامية عن التبرع بجزء من أرصدتهم لدعم اقتصاد الوطن الذي يعاني، أو تحويل أرصدتهم الدولارية إلى الجنيه لدعم العملة الوطنية.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، من بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وانخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء جراء سياسات نظام السيسي الفاشلة، مما جعل العملة أضعف بأكثر من 50 في المائة من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي البالغ حوالي 30.9 جنيه.