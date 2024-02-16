محمد بن زايد في زيارة مفاجئة للبحرين.. ما علاقة هجوم الصومال؟ (شاهد)

وطن – نشر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بإكس، الجمعة، صورا وثقت زيارة مفاجئة أجراها للبحرين والتقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، فيما تساءل متابعون عن علاقة الزيارة بهجوم الصومال الإرهابي الذي أسفر عن قتلى من القوات المسلحة للبلدين في العاصمة مقديشو.

وقال محمد بن زايد في تغريدته: “التقيت اليوم أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين الشقيقة. ناقشنا مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين بلدينا وعملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والتنمية والازدهار لشعبينا”.

التقيت اليوم أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين الشقيقة. ناقشنا مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين بلدينا وعملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والتنمية والازدهار لشعبينا. خالص العزاء والمواساة إلى عائلة شهيد البحرين الذي ضحى… pic.twitter.com/wENQFKkcsH — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 16, 2024

وأضاف الرئيس الإماراتي في تغريدته مشيرة لهجوم الصومال الذي وقع بقاعدة “الجنرال غوردن”: “خالص العزاء والمواساة إلى عائلة شهيد البحرين الذي ضحى بحياته مجسداً قيمنا المشتركة في دعم الأشقاء وتعزيز السلام في المنطقة والعالم”.

كما وثقت صورا تواجد محمد بن زايد في البحرين ولقائه أسرة الضابط البحريني المقتول في الصومال عبدالله راشد النعيمي.

محمد بن زايد يصل البحرين ويلتقي أسرة الضابط البحريني المقتول في الصومال عبدالله راشد النعيمي. الإمارات رفعت عدد جنودها الذين قتلوا في الصومال إلى 4 جنود وذلك بعد وفاة أحد المصابين في الهجوم. pic.twitter.com/lSTnNolsq2 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) February 16, 2024

واستذكر الرواد سيرة الضابط الإماراتي محمد مبارك المنصوري والتقارير التي أكدت أنه كان ارتكب أعمال تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدينة عدن جنوبي اليمن.

كما تسبب محمد مبارك المنصوري، الذي قتل في هجوم الصومال بإصابة الكثير من المعتقلين اليمنيين بالإعاقات والعاهات بينها فقدان البصر والجنون.

والضابط البحريني الذي لقي مصرعه في هجوم الصومال هو الرائد عبدالله النعيمي.

وقد كشف ناصر آل خليفة نجل الملك حمد بن عيسى أن “الضابط البحريني قتل في حرب وفي أداء وفي مسجد” حسب زعمه.

يجب تقديم واجب العزاء في ضحايا الكيان نفق منهم ثلاثة اليوم — Amr Salim (@AmrAlsiyabi) February 16, 2024

ما قصة هجوم الصومال؟

وكانت السلطات الإماراتية والبحرينية قد أقرت بمقتل 5 عسكريين 4 إماراتيين وضابط بحريني، بهجوم على قاعدة عسكرية صومالية أثناء مهمة زعمت وسائل إعلامية أنها تدريبية.

وتشارك الإمارات في التدخل بالعديد من الدول العربية وتدعم جماعات مرتزقة وانقلابية بالمال والسلاح وتجنيد المقاتلين، كما فعلته في اليمن ومصر والسودان والصومال وغيرها.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

فيما كشفت مصادر إعلامية أن جندياً صومالياً كان قد أنهى تدريبه هو من أطلق وابلاً من الرصاص أثناء وقت الصلاة، مستهدفاً الضباط الإماراتيين ومسؤولين عسكريين صوماليين بالقاعدة المذكورة.