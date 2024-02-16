الرئيسية » الهدهد » محمد بن زايد في زيارة مفاجئة للبحرين.. ما علاقة هجوم الصومال؟ (شاهد)

محمد بن زايد في زيارة مفاجئة للبحرين.. ما علاقة هجوم الصومال؟ (شاهد)

بقلم
محمد بن زايد في زيارة مفاجئة للبحرين.. ما علاقة هجوم الصومال؟

وطن – نشر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بإكس، الجمعة، صورا وثقت زيارة مفاجئة أجراها للبحرين والتقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، فيما تساءل متابعون عن علاقة الزيارة بهجوم الصومال الإرهابي الذي أسفر عن قتلى من القوات المسلحة للبلدين في العاصمة مقديشو.

وقال محمد بن زايد في تغريدته: “التقيت اليوم أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين الشقيقة. ناقشنا مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين بلدينا وعملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والتنمية والازدهار لشعبينا”.

وأضاف الرئيس الإماراتي في تغريدته مشيرة لهجوم الصومال الذي وقع بقاعدة “الجنرال غوردن”: “خالص العزاء والمواساة إلى عائلة شهيد البحرين الذي ضحى بحياته مجسداً قيمنا المشتركة في دعم الأشقاء وتعزيز السلام في المنطقة والعالم”.

كما وثقت صورا تواجد محمد بن زايد في البحرين ولقائه أسرة الضابط البحريني المقتول في الصومال عبدالله راشد النعيمي.

واستذكر الرواد سيرة الضابط الإماراتي محمد مبارك المنصوري والتقارير التي أكدت أنه كان ارتكب أعمال تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدينة عدن جنوبي اليمن.

كما تسبب محمد مبارك المنصوري، الذي قتل في هجوم الصومال بإصابة الكثير من المعتقلين اليمنيين بالإعاقات والعاهات بينها فقدان البصر والجنون.

والضابط البحريني الذي لقي مصرعه في هجوم الصومال هو الرائد عبدالله النعيمي.

وقد كشف ناصر آل خليفة نجل الملك حمد بن عيسى أن “الضابط البحريني قتل في حرب وفي أداء وفي مسجد” حسب زعمه.

ما قصة هجوم الصومال؟

وكانت السلطات الإماراتية والبحرينية قد أقرت بمقتل 5 عسكريين 4 إماراتيين وضابط بحريني، بهجوم على قاعدة عسكرية صومالية أثناء مهمة زعمت وسائل إعلامية أنها تدريبية.

وتشارك الإمارات في التدخل بالعديد من الدول العربية وتدعم جماعات مرتزقة وانقلابية بالمال والسلاح وتجنيد المقاتلين، كما فعلته في اليمن ومصر والسودان والصومال وغيرها.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

فيما كشفت مصادر إعلامية أن جندياً صومالياً كان قد أنهى تدريبه هو من أطلق وابلاً من الرصاص أثناء وقت الصلاة، مستهدفاً الضباط الإماراتيين ومسؤولين عسكريين صوماليين بالقاعدة المذكورة.

قد يعجبك أيضاً

من أصعب مشاهد الإنقاذ في غزة.. فيديو مُرعب من تحت الأنقاض

من أصعب مشاهد الإنقاذ في غزة.. فيديو مُرعب من تحت الأنقاض (شاهد)

تطورات بقضية موظف مصري شغل الكويتيين بعد تنفيذه عملية اختلاس احترافية

تطورات بقضية موظف مصري شغل الكويتيين بعد تنفيذه عملية اختلاس احترافية

بطل مشهد "برتقال غزة".. أول ظهور "للعم ربيع" بائع الفاكهة المصري

بطل مشهد “برتقال غزة”.. أول ظهور “للعم ربيع” بائع الفاكهة المصري (فيديو)

"أوقفوا جسر العار".. مشاهد تُنذر بانفجار شعبي في الأردن

“أوقفوا جسر العار”.. مشاهد تُنذر بانفجار شعبي في الأردن (فيديو)

أين هو الآن؟.. معلومات جديدة عن "أسد غزة" حمزة أبو حليمة العاري الذي تحدى الاحتلال يكشفها شقيقه

أين هو الآن؟.. معلومات جديدة عن “أسد غزة” العاري الذي تحدى الاحتلال يكشفها شقيقه (فيديو)

ردة فعل الشيخ أحمد الخليلي عندما شاهد أبو عبيدة على الشاشة

ردة فعل الشيخ أحمد الخليلي عندما شاهد أبو عبيدة على الشاشة (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior