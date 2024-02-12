هذا ما فعله ناصر بن حمد في جنازة الضابط البحريني الذي قُتل بهجوم الصومال (فيديو)

وطن – ظهر نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة في مقطع مصور وهو يتحدث عن الرائد عبدالله النعيمي، الضابط البحريني الذي قتل في الهجوم الإرهابي بالصومال، مشيراً إلى أنه قُتل في الحرب وفي المسجد.

وظهر ناصر آل خليفة في مقطع مصور قال فيه عن الضابط البحريني القتيل: “نال الي يرضيه وأنتو أدرى به من خيرة رجالنا الله يرحمه أخو غالي وعزيز وصديق لكن الله يرحمه”.

وأضاف نجل الملك حمد بن عيسى عن الضابط البحريني عبدالله النعيمي، قبل أن يودعه ويشارك في مراسم دفنه: “مستشهد وفي حرب في أداء وفي مسجد.. محد يبغي أكثر اللهن لك الحمد”.

نجل ملك البحرين يقول ان الرائد البحريني النعيمي قتيل الصومال قُتل في الحرب وفي المسجد. الأسرة الحاكمة آل خليفة تدفع بأبناء الوطن خارج الحدود. pic.twitter.com/XBqL6828aj — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) February 11, 2024

وكتب الناشط البحريني المعارض يوسف الجمري عبر حسابه بمنصة (إكس) معلقاً ومستنكرا الدفع بعناصر الجيش البحريني خارج الدولة: “الأسرة الحاكمة آل خليفة تدفع بأبناء الوطن خارج الحدود”.

بيان لقوة دفاع البحرين عن القتيل النعيمي

وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد نقلت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قولها إن الرائد عبدالله راشد النعيمي لقي مصرعه.

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ونقلت الوكالة بياناً رسمياً من قوة دفاع البحرين جاء فيه: “تتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”.

وتابع البيان: “تعرب القيادة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من الأخوة الأشقاء بالقوات المسلحة الإماراتية، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

سمو الأمير المفدى يعزي أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. https://t.co/rMO9aDJfMr — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 11, 2024

كما نشر الديوان الأميري القطري بيان تعزية للقتيل: “سمو الأمير المفدى يعزي أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة”.

وتبنت حركة الشباب الصومالية الهجوم الذي وقع بقاعدة “الجنرال غوردن”، واستهدف ضباطا إماراتيين كانت مهمتهم إعادة بناء الجيش الصومالي.

وكانت الإمارات قد أقرت بمقتل 4 عسكريين لها في الصومال بينهم الضابط محمد مبارك المنصوري داخل قاعدة “غوردون” في مقديشو برصاص أحد المجندين الصوماليين.

وقتل منفذ الهجوم أثناء تبادل إطلاق النار. وأعلنت أيضا حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، علما أنها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.