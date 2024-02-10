حركة الشباب: قتلنا جميع الضباط الإماراتيين بقاعدة “غورد” بينهم كبير ضباط الإمارات بالصومال

وطن – تبنت حركة الشباب الصومالية الهجوم الإرهابي الذي وقع بقاعدة “الجنرال غورد” في العاصمة مقديشو، السبت، واستهدف ضباطا إماراتيين كانت مهمتهم إعادة بناء الجيش الصومالي.

ومساء السبت 10 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان عاجل مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني وإصابة 2 آخرين في هجوم إرهابي تعرضوا له في دولة الصومال، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.

فيما ذكرت الصومال أن “مستشفى أردوغان” في مقديشو، استقبل الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر “الجنرال غورد”.

🚨Update: Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa booqasho ku tagay isbitaalka Erdogan ee Muqdisho, halkaa oo la geeyay dhaawaca saraakiisha tabarayaasha ciidan ahaa ee dowlada Imaaraadka ee ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay saldhigga Jen. Gordan, iyadoo warar laga helayo saraakiil ku… pic.twitter.com/BddaeSLjdD — Ahmed Gaashaan (@Ahgaashaan) February 10, 2024

حركة الشباب تتبنى الهجوم الذي أسفر عن مقتل ضباط إماراتيين

وبحسب بيان مزعوم لحركة الشباب منتشر على عدة صفحات صومالية بمواقع التواصل، فقد تبنت الحركة الهجوم الذي وصفته بالانغماسي.

وقالت حركة الشباب إن الهجوم الإرهابي وقع في أكبر قاعدة عسكرية للقوات الإماراتية في الصومال، وأنه استهدف مقر القيادة في القاعدة أثناء تواجد أكثر من 20 ضابطا من الإمارات “ومن مرتزقتهم من الغربيين والأفارقة” حسب البيان.

كبير ضباط الإمارات في الصومال

وزعمت حركة الشباب وفق البيان المنسوب لها إلى أن الحصيلة الأولية للهجوم الإرهابي على القوات الإماراتية في الصومال: مقتل 17 ضابطا من بينهم جميع الضباط الإماراتيين، ومن بينهم كبير ضباط الإمارات في الصومال.

كما زعمت الحركة الإرهابية أنه من ضمن القتلى الإماراتيين مسؤول التدريبات ومسؤول الاستخبارات، ومسؤول القسم اللوجستي والآليات وكلهم من الإمارات.

AS armed forces command says it attacked Military camp Gordon, which is run by UAE troops, and killed several UAE military officers along with mercenaries inside the military camp in Moqadishu, according to its statement. pic.twitter.com/eFMCKk6jgR — Ahmed Saylici (@Adal_empire_) February 10, 2024



واختتم بيان حركة الشباب الصومالية:”كما قتل في الهجوم ضابطا كانوا يعملون لصالح الإمارات وهم من الغربيين والأفارقة.”

وأفادت التقارير أن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الإماراتية هبطت في مطار مقديشو، لنقل الضباط المصابين في الهجوم الإرهابي على قاعدة الجنرال “غورد”.

🚨Update: Diyaarad militari oo ay leeyihiin ciidanka cirka Imaaraadka ayaa lagusoo waramayaa inay kasoo degtay garoonka diyaaradaha Muqdisho, si ay u qaado saraakiisha iyo xubnaha kale ee dhaawaca kasoo gaaray weerakii Xero Gordon. FG: Sawirka Diyaaraddan maaha tan hadda timid… pic.twitter.com/WLvxJScVjN — Ahmed Gaashaan (@Ahgaashaan) February 10, 2024

الرئيس الصومالي يعزي الإمارات ويتوعد بملاحقة القتلة

ووفق وكالة “صونا” الصومالية الرسمية للأنباء، فقد قدم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، التعازي للإمارات خلال زيارته المستشفى التي استقبلت الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا بالهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غورد”.

وقال الرئيس الصومالي: “نقدم تعازينا لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو”.

وأضاف أن “هؤلاء الضباط جاءوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية”.

وأدان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود بـ”شدة هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط”، مؤكدا أنهم “كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية”.

ودعا الرئيس الصومالي، الجهات المعنية الى التحقيق فورا في هذا الحادث.

وأضاف: “نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في بلادنا في هذا الوقت العصيب”.

أول تعليق للإمارات على الهجوم على قاعدة لها بالصومال

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أوردت أول تعليق رسمي للإمارات على الهجوم، حيث نقلت عن وزارة الدفاع إعلانها مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، في هذا الهجوم الإرهابي بالصومال.

تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي #القوات_المسلحة_الإماراتية وضابط من قوة دفاع #البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة #الإمارات… pic.twitter.com/ah2WfinSaj — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 10, 2024

بالإضافة لإصابة 2 آخرين إثر “تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين” وفق نص البيان الذي اطلعت عليه (وطن).