ردة فعل الشيخ أحمد الخليلي عندما شاهد أبو عبيدة على الشاشة (فيديو)

وطن – أظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة متابعة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشكل مؤثر لكلمة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة.

وشارك الرواد فيديو للشيخ أحمد الخليلي بين مجموعة من العلماء العمانيين وهم ينصتون لكلمة متحدث القسام وهو يقول: “نحن كشعب وكمقاومة نرابط على هذه الأرض ونقاتل على هذا الثغر”.

وتابع “أبو عبيدة” كلمته في الفيديو فيما كان الخليلي يستمع له بإنصات: “اصطفى الله منا الشهداء واختبرنا بالتضحيات العظيمة التي سيعقبها فرج ونصر قريب بإذن الله”.

⛔سماحة شيخ المقاومة بدر الدين الخليلي مفتي عام سلطنة عمان يتابع بإنصات خطاب بطل المقاومة #ابو_عبيدة

هكذا هم العلماء الربانيين الذين يستقون منهجهم من القرآن والسنة دون تعصب أو تسييس.#يوم_Iلجمعه #رفح_تباد #حماس_تمثل_امة_الإسلام pic.twitter.com/NINmMpOIyN — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 16, 2024

تفاعل واسع من الرواد

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فيديو أحمد الخليلي وهو يستمع لكلمة أبو عبيدة، ومنهم الأكاديمي العماني حمود النوفلي.

وعلق النوفلي الذي شارك مقطع مفتي سلطنة عمان بالقول: “هكذا هم العلماء الربانيين الذين يستقون منهجهم من القرآن والسنة دون تعصب أو تسييس”.

الشيخ الخليلي لم يعد مفتي سلطنه عمان فحسب ، لقد اصبح امام كل الاحرار ومفتي كل الشرفا يحفظه الله هو مرجعنا وقدوتنا ادامه الله ، حفظ الله عُمان شعباً وحكام — گهـلآن بن محمد (@khlan40) February 16, 2024

وكتب كهلان بن محمد: “الشيخ الخليلي لم يعد مفتي سلطنه عمان فحسب، لقد اصبح امام كل الاحرار ومفتي كل الشرفاء.. يحفظه الله هو مرجعنا وقدوتنا ادامه الله ، حفظ الله عُمان شعباً وحكام”.

حفظ الله الشيخ الخليلي تحياتنا من الجزائر نحبه في الله لمواقفه الجريئة في الوسطية والإعتدال والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية حفظه الله وجميع العلماء الأحرار — 🇩🇿🇵🇸عزالدين القسام الجزائري (@rabt_l) February 16, 2024

فيما علق حساب باسم “عز الدين القسام الجزائري”: “حفظ الله الشيخ الخليلي تحياتنا من الجزائر نحبه في الله لمواقفه الجريئة في الوسطية والإعتدال والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية حفظه الله وجميع العلماء الأحرار”.

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كلمة أبو عبيدة الجديدة

وكان أبو عبيدة قد خرج بكلمة جديدة، مساء الجمعة 16 شباط/فبراير 2024، قال فيها إن “مقاتلي القسام يوقعون في صفوف الاحتلال خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.”

لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة باتت كبيرة جدا “رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم” محملا المسؤولية للاحتلال.

الحمدلله ناصر المجاهدين .. كلمة طال انتظارها للناطق الرسمي لكتائب عز الدين القسام البطل #أبو_عبيدة #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/muFaUN7Q04 — عادل العازمي 🇰🇼 (@alazmi_3del) February 16, 2024

وأكد متحدث القسام أن جنود المقاومة يدمرون مدرعات الاحتلال ويوقعون جنوده في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية، وكلما ظن جيشه أنه بات آمنا خرج له المقاتلون الفلسطينيون من حيث لا يحتسب.