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رقص أمير الكويت في البحرين .. ما سبب الزيارة؟ (فيديو)

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رقص أمير الكويت مشعل الصباح في البحرين عقب زيارة أجراها للمملكة

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فيديو لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ظهر فيه وهو يرقص رقصة العرضة مع بحرينيين كانوا في استقباله عقب زيارة أجراها إلى المملكة البحرينية

كان ذلك خلال مراسم استقبال الصباح في قصر الصخير وبدا فيه الأمير الكويتي وهو يرقص ويوجه التحية للبحرينيين الذين كانوا في استقبالهم ويتمايل على وقع الطبول التي تقرع ترحيباً به.

وووفق وكالة كونا الكويتية فإن سبب زيارة ملك البحرين لعقد جلسة مباحثات واستعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وتعزيز جوانب التعاون الثنائي والتطرق للقضايا المشتركة على الساحة الإقليمية والدولية.

ما نتائج الزيارة الكويتية للبحرين؟

وأكد الجانبان حسب الوكالات الرسمية للبلدين: “الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية العريقة، والدفع بمسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة”.

وقال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إن “العلاقات البحرينية الكويتية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء وتستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك”.

وتباحث الجانبان أيضاً مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وليست المرة الأولى التي ظهر فيها مشعل الصباح وهو يرقص العرضة إذ ظهر عندما كان ولياً للعهد وهو يحمل السيف ويرقص ذات الرقصة خلال إحدى الفعاليات المحلية بدولة الكويت.

وقصر الصخير الذي التقى فيه الصباح بملك البحرين يقع في منطقة الصخير الصحراوية غربي المملكة البحرينية قبالة شارع الزلاق السريع إلى الشمال الشرقي من حلبة البحرين الدولية وقرية الزلاق وجامعة البحرين.

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