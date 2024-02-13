رقص أمير الكويت في البحرين .. ما سبب الزيارة؟ (فيديو)

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فيديو لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ظهر فيه وهو يرقص رقصة العرضة مع بحرينيين كانوا في استقباله عقب زيارة أجراها إلى المملكة البحرينية

كان ذلك خلال مراسم استقبال الصباح في قصر الصخير وبدا فيه الأمير الكويتي وهو يرقص ويوجه التحية للبحرينيين الذين كانوا في استقبالهم ويتمايل على وقع الطبول التي تقرع ترحيباً به.

وووفق وكالة كونا الكويتية فإن سبب زيارة ملك البحرين لعقد جلسة مباحثات واستعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وتعزيز جوانب التعاون الثنائي والتطرق للقضايا المشتركة على الساحة الإقليمية والدولية.

تفاعل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع عرضة أهل البحرين خلال مراسم استقبال سموه في قصر الصخير pic.twitter.com/pezJGWRUcv — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) February 13, 2024

ما نتائج الزيارة الكويتية للبحرين؟

وأكد الجانبان حسب الوكالات الرسمية للبلدين: “الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية العريقة، والدفع بمسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة”.

#الكويت

فيديو …

حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

يتفاعل مع عرضة أهل #البحرين

لدى وصوله إلى قصر الصخير pic.twitter.com/8rS9KaZAuf — alsabahfans (@alsabahfans1) February 13, 2024

وقال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إن “العلاقات البحرينية الكويتية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء وتستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك”.

مراسم استقبال رسمية تقام لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر الصخير وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه إلى مملكة البحرين الشقيقة#صور_كونا#كونا #الكويت pic.twitter.com/lsZL8k2V6z — كونا KUNA (@kuna_ar) February 13, 2024

وتباحث الجانبان أيضاً مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

سيدي سمو ولي العهد

الشيخ مشعل الأحمد الصباح

حفظه الله مشاركته في عرضة

خلال زيارته لديوانية شعراء النبط pic.twitter.com/qfHhM1ZyVZ — محسن المعصب (@Almeasab) April 18, 2022

وليست المرة الأولى التي ظهر فيها مشعل الصباح وهو يرقص العرضة إذ ظهر عندما كان ولياً للعهد وهو يحمل السيف ويرقص ذات الرقصة خلال إحدى الفعاليات المحلية بدولة الكويت.

وقصر الصخير الذي التقى فيه الصباح بملك البحرين يقع في منطقة الصخير الصحراوية غربي المملكة البحرينية قبالة شارع الزلاق السريع إلى الشمال الشرقي من حلبة البحرين الدولية وقرية الزلاق وجامعة البحرين.