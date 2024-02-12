لوقف بث القناة القطرية.. ما هو “قانون الجزيرة” الذي أقرته حكومة نتنياهو؟

وطن – قالت وسائل إعلام عبرية إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، وافقت على ما عُرف بـ “قانون الجزيرة” الذي يمنع البث الأجنبي الذي يضر بأمن إسرائيل –حسب زعمها-

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “في استفتاء هاتفي، وافق وزراء الحكومة على قانون الجزيرة، الذي يمنع البث الأجنبي الذي يضر بأمن إسرائيل”.

وأضافت: “جاء الطلب، الذي تم إرساله إلى الوزراء أمس الأحد، بعد أن كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن القوات في غزة عثرت على حاسوب شخصي لصحافي في قناة الجزيرة، وهو أيضا ناشط في حماس”.

ولم تدل هيئة البث بمزيد من التفاصيل عن ملابسات الموافقة على هذا القانون.

ولقناة الجزيرة مكتب في إسرائيل، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، بما ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ادعاء أدرعي

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت في تشرين الأول الماضي، على لوائح تمكن من إغلاق محطات البث الأجنبية التي تضر بأمن الكيان الصهويني.

وبحسب صحيفة “hidabroot” العبرية قرر الوزراء، في استفتاء عبر الهاتف الليلة الماضية “الأحد” تمرير مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، وتم إحالة الاقتراح اليوم (الاثنين) إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.

وتم اتخاذ قرار الوزراء في أعقاب معلومات قدمها جيش الاحتلال تزعم بأن أحد مراسلي القناة يعمل أيضاً كأحد كبار نشطاء حماس.

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وأدعى المتحدث باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي” أنه خلال عملية للجيش الإسرائيلي قبل بضعة أسابيع في إحدى قواعد حماس شمال قطاع غزة، تم العثور على جهاز كمبيوتر محمول يخص “محمد سمير محمد وشاح” من سكان قطاع غزة.

ويستخدم هذا الحاسوب لعمله كـ “صحفي”، بحسب مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، وزعم أدرعي أن “وشاح” هو قائد كبير في حماس يعمل ضمن فريق تطوير الصواريخ المضادة للدبابات بالحركة. وانتقل في نهاية عام 2022 للعمل في مجال البحث والتطوير في “سلاح الجو” التابع لحركة حماس.

تجميد الخطوة

وكان وزراء الحكومة الإسرائيلية قرروا في استفتاء منذ أسابيع عبر الهاتف قبول اقتراح وزير الاتصالات شلومو كاراي، لوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل. ولكن تم تجميد هذه الخطوة، من بين أمور أخرى، لأن القناة مملوكة لقطر، التي تعمل كوسيط بين إسرائيل وحماس.

ثم أيد المستشار القانوني للحكومة “غالي بيهارف ميارا” والموساد والشاباك ووزارة الدفاع اقتراح وقف بث القناة، وزعم أن شبكة الجزيرة في إسرائيل تساعد العدو، ببث دعاية حماس باللغتين العربية والإنجليزية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم وحتى نقل معلومات حساسة إلى أعداء اسرائيل –حسب وصفه-