رحالة خليجي يرصد عبر تيك توك قبيلة إفريقية يسير أفرادها على العصي (فيديو)

وطن – شارك الرحالة الخليجي محمد الميموني مقطعاً مصوراً على حسابه في تيك توك انتشر بشكل واسع في منصات التواصل أظهر رحلة مميزة إلى قبيلة إفريقية تُعرف بمهاراتها في استخدام العصي بالحياة اليومية.

ورصد الميموني أفراد القبيلة من الرجال الذين وقفوا يستعرضون مهاراتهم في السير على العصا،

بعدما صبغوا وجوههم وأجسادهم بصبغة بيضاء.

وكتب الرحالة الخليجي معلقاً على الفيديو: “هذه قبيلة بنا.. أفرادها يُجيدون التحرك باستخدام العصا” ورصد لحظة صعود طفل صغير على العصا والسير باستخدامه باحترافية، مما يدل على إتقان هذه المهارة منذ الصغر.

وأوضح أن أفراد القبيلة في إثيوبيا يستخدمون العصي لرؤية المواشي في الغابة، حيث تساعدهم على التوازن والمشي في التضاريس الوعرة.

قبيلة بنا في إثيوبيا

والعصي لدى أعضاء قبيلة بنا ليست مجرد أدوات فهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من هويتهم وحياتهم اليومية.

ويتعلم الأطفال منذ سن صغيرة فنون استخدام العصي في المشي والتنقل في المناطق الوعرة والغابات الكثيفة.

و يتم تحسين هذه المهارات مع مرور الوقت، مما يجعل أعضاء القبيلة قادرين على التنقل بسهولة حتى في أصعب الظروف الطبيعية.

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وتعتمد قبيلة بنا على الصيد كمصدر أساسي للغذاء. يعتبر العصا أداة حيوية في هذه العملية.

ويستخدم الصيادون الخبراء العصي للمراوغة والاقتراب من الحيوانات دون أن يلحظها، مما يزيد من فرص الصيد الناجح.