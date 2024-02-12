جيش الاحتلال يزعم تحرير أسيرين على وقع مجزرة مروعة في رفح تُخلف عشرات الشهداء

وطن – زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير أسيرين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة، بعملية عسكرية ليلية.

جاء ذلك تزامنًا مع قصف عنيف وغير مسبوق، على المدينة أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم طفلة، وإصابة عشرات آخرين.

تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن العملية تمت بمشاركة الجيش وقوات خاصة تابعة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وادعى أنها قادت لإعادة الأسيرين فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70 عاما).

وأكد غالانت أن الأسيرين في حالة صحية جيدة، وقد نُقلا لإجراء فحص طبي في مستشفى “شيبا تل هشومير”.

تصريحات المتحدث العسكري الإسرائيلي

في سياق متصل، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، بأن القوات نفذت عملية معقدة داخل مبنى، حيث دارت اشتباكات مع مقاتلي حركة حماس أثناء عملية التحرير.

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وزعم هاغاري أن الجيش جهز لعملية تحرير الأسيرين منذ مدة طويلة بناء على معلومات استخبارية، مؤكدا أن القوات المنفذة وصلت إلى المكان وهي متخفية، ثم تلقت دعما كبيرا من قوات أخرى من سلاح الطيران.

الناطق العسكري الإسرائيلي: قوات من الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام نفذت عملية معقدة وحررت رهينتين لدى حماس في رفح#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/n5nYonP3uy — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 12, 2024

حماس تعلق على مجزرة رفح

بدورها، قالت حركة حماس إن هجوم جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح، وارتكابه المجازر المروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد حتى الآن، يُعَدُّ استمراراً في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني.

#عاجل | حماس: هجوم الاحتلال على رفح وارتكابه مجازر راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد استمرار لحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين pic.twitter.com/zVHcJzyF1U — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2024

وأضافت حماس في بيان: “هجوم جيش العدو الإرهابي على مدينة رفح إنما هو جريمة مركّبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا، نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدّس قرابة 1.4 مليون مواطن فيها، وتحوّل شوارعها إلى مخيمات للنازحين، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة”.

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وتابعت: “حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرّت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة”.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن شخصياً يتحملون كامل المسؤلية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة، بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه لنتنياهو أمس، وما يوفروه له من دعم مفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر.

ودعت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل والجاد، لوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على المدنيين العزل في قطاع غزة