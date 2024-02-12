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الاحتلال يغلق ملف التحقيق مع الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

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الاحتلال يغلق ملف التحقيق مع الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن النيابة العامة بدولة الاحتلال أعلنت، الاثنين، إغلاق ملف التحقيق ضد الفنانة الفلسطينية “دلال أبو آمنة” في قضية تحريض مزعوم، وتلقى محاميها إشعاراً بالقرار.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، قالت وزارة العدل الإسرائيلية في تصريح مكتوب: “قرر نائب المدعي العام للمهام الخاصة، إغلاق ملف التحقيق ضد الدكتورة دلال أبو آمنة”.

وأضافت أن شرطة الاحتلال “حققت معها بشبهة سلوك من شأنه انتهاك السلام العام، بعد منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل”.

دلال أبو آمنة اعتقلها الاحتلال في أكتوبر الماضي

وفي 17 أكتوبر الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أبو آمنة من مدينة الناصرة شمال البلاد، بتهمة “التحريض” بعد أن نشرت رسائل دعم لغزة.

وكتبت دلال أبو آمنة على حسابها في فيسبوك بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، إلى جانب إيموجي لعلم فلسطين عبارة “لا غالب إلا الله ” وزعم الاحتلال وقتها أن هذه الكلمات “دعم للإرهاب” وتم القبض عليها.

وتم الإفراج عن دلال أبو آمنة بعد يومين من توقيفها بقرار من محكمة الصلح في الناصرة بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل، وعدم التواصل مع أي من الضالعين في القضية، ومنعها من نشر أي منشورات تتعلق بالحرب والظروف الراهنة لمدة 45 يوما.

تسليمها إشعار بالقرار

وفي حيثيات إغلاق ملف التحقيق أشارت وزارة عدل الاحتلال إلى أنه “تم اتخاذ القرار بعد دراسة ملابسات القضية، وقد تم تسليمها (دلال أبو آمنة) إشعارًا بالقرار من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية”.

ولم تعلق أبو آمنة على الفور على قرار النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي.

وتُعرّف دلال أبو آمنة نفسها على موقعها في “إنستغرام” الذي يتابعها فيه نحو 309 آلاف، بأنها “مغنية ومنتجة فلسطينية، ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب، من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا.

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