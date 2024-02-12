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الأمير علي يخطف الأنظار بما فعله مع النشامى في المطار (فيديو)

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الأمير علي يخطف الأنظار بما فعله مع النشامى في المطار

وطن – تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير “علي بن الحسين”، رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم، وهو يشارك منتخب الأردن “احتفالية المنسف”، اليوم الاثنين.

وكان المنتخب الأردني حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر 1/3 أمام منتخب قطر، الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي فيما نال منتخب النشامى مركز الوصيف.


ولدى عودته إلى البلاد حظي منتخب الأردن باستقبال تاريخي في مطار الملكة علياء الدولي وكان على رأس مستقبليه الأمير علي بن الحسين.

وبعد ذلك انطلقت حافلة النشامى من مطار الملكة علياء إلى شارع المطار، ومن ثم كوريدور عبدون إلى الدوار الرابع، وبعد ذلك إلى المدينة الرياضية، فاستاد عمان الدولي.

المنسف في كأس آسيا

وسبق أن احتفل لاعبو المنتخب الأردني على طريقة “أكل المنسف” خلال بطولة كأس آسيا في قطر، وحينها لاقت رواجاً كبيراً.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لمهاجم منتخب العراق أيمن حسين وهو يحتفي بتسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن بطريقة ساخرة من خلال تمثيله حركة تناول أكلة المنسف الأردني على أرض الملعب، وهو ما دفع الحكم الإيراني علي رضا فغاني لمنحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرده من اللقاء.

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وتم إدراج هذه الأكلة التي اشتهر بها الأردنيون وبلدان بلاد الشام مؤخرا على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

ويعد المنسف رمزا مهما ومعروفا في الأردن وجزءًا من التراث الأردني، حيث يرتبط ارتباطًا عميقًا بالهوية والتماسك الاجتماعي، ويرتبط بنمط الحياة الزراعي الرعوي التي تتوفر فيه اللحوم ومنتجات الألبان، بحسب “اليونسكو”.

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