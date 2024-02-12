الرئيسية » الهدهد » إهانة من الضباط وحلق اللحية بالإجبار.. دورة عسكرية لأئمة المساجد بمصر!

إهانة من الضباط وحلق اللحية بالإجبار.. دورة عسكرية لأئمة المساجد بمصر!

بقلم
إهانة من الضباط وحلق اللحية بالإجبار.. دورة عسكرية لأئمة المساجد بمصر!

وطن – قالت منصة “رصد” المصرية المعارضة إن أئمة جدد بوزارة الأوقاف تم تعيينهم بالمسابقات الجديدة، كشفوا لها عن سوء معاملتهم خلال الدورة العسكرية للتعيين.

وبحسب تصريحات خاصة لهم فإنهم أجبروا على حلق الرأس واللحية وتعرضوا للإهانة وسوء المعاملة من الضباط خلال الدورة العسكرية للتعيين.

وأكدوا أن المسؤولين عن الدورة قاموا بتهديدهم بالفصل أو المنع من الإجازات لأي إمام يعترض أو يخالف التعليمات.

وأكد الأئمة أنهم لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، منذ نحو 10 أشهر من التدريب والتعيين.

رشى التعيين

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن في يناير الماضي عن موعد تلقي أوراق الراغبين، لـ العمل بنظام التعاقد في وظيفة إمام وخطيب، مدرس، وعامل مسجد في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة. وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024.

ويتخرج في جامعة الأزهر سنويا آلاف الأئمة والخطباء الذين يعملون لاحقا بالمساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فإن تعيينات الأئمة أنفسهم كانت تتم عبر رشى ينالها وسطاء بين الخريج وموظفين بالوزارة.

وحاولت وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي التصدي للفساد وتطهير الوزارة، لكن لم تمهله الأحداث.

معاملة كالعبيد

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل –موقع إكس-تويتر سابقاً- حيال شكاوى الأئمة المزمع تعيينهم ومعاملتهم كالعبيد في دورة يفترض أن تهذب النفوس وترتقي بها.

  • اقرأ أيضا:
السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

وعلق أحد النشطاء في هذا السياق: “أئمة بمقياس العسكر”. فيما كتب مغرد باسم وجدي: “من تنازل عن علمه وذهب لعقلية أبو 50% كي يعطيه دوره يستحق أكثر من هذا “-في إشارة إلى نظام السيسي-

وقال آخر في السياق ذاته :” دورة تدجين الأئمة.. مرحبا بكم في عسكرلاند”.

تعليق "وجدي"
تعليق “وجدي”

ووصف “أحمد” عسكرة هذه الدورة بـ “أجواء ماقبل نكسة 67 وان تخطتها بمراحل”.

تعليق "أحمد"
تعليق “أحمد”

فيما عقب صاحب حساب “المواطن السيد” بنبرة تساؤل:” ما علاقة الائمة والعسكرية.” واستدرك :”في المسجد بدل ما الصلاة ركوع وسجود هتبقي صفا وانتباه”.

قد يعجبك أيضاً

حسام حسن وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم

تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن (صور)

مانشستر سيتي

سيناريو صادم قد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.. والسبب جيرونا الإسباني

قطط تنهش جثمان طفل فلسطيني في غزة

مشاهد مؤلمة لقطط تنهش جثمان طفل استشهد برصاص قناص إسرائيلي في غزة

عربة السيفور التي دمر بها الجيش الإسرائيلي عمارات مصرية في غزة

مشاهد لـ “عربة السيفور” التي دمّر بها الاحتلال عمارات مصرية في غزة

مفاوضات في القاهرة للسعي لصفقة تبادل ووقف إطلاق النار

سبب تعثر اجتماع القاهرة.. شرط تمسكت به حماس وإسرائيل شاركت “مجاملة”

قواعد الإمارات في باب المندب

تحليل يرصد تحركات عسكرية إماراتية لتقليل آثار هجمات الحوثيين على إسرائيل

رأي واحد حول “إهانة من الضباط وحلق اللحية بالإجبار.. دورة عسكرية لأئمة المساجد بمصر!”

  1. على هؤلاء الأعمة ولا أقول الائمة الذين يعشقون الذل والهوان والخضوع للجهال العساكر …عليهم بأظهار (قبطيتهم) وحينها سينالون التعظيمات والتكريمات والاحترام الاكبر……..انتم السبب في العوان والذل الذي فرض عليكم فرضا من قبل الجهال والرعاع العساكر البهائم بكل المواصفات….اين شجاعتكم وبسالتكم في اظهار العلو والرفعة والسمو لدينكم الاسلام…ام ان النفاق والرياء حال دون ذلك….

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior