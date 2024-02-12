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أزمة في المثانة تنقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى مجددا.. هل فقد وعيه؟ ومن ينوب عنه؟

بقلم
لويد أوستن

وطن – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نقل وزيرها لويد أوستن إلى المستشفى مرة أخرى بسبب “أزمة صحية طارئة في المثانة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر، في بيان، إن أوستن نُقل إلى المستشفى مرة أخرى بسبب “أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة”.

ولفت إلى أن الوزير أوستن حمل أنظمة الاتصالات اللازمة لأداء مهامه المحددة وغير المحددة إلى المستشفى الذي نُقل إليه.

وأكد رايدر أن أوستن لم يفقد وعيه أبدا ولم يخضع للتخدير” وأن حالته تتحسن، وفق موقع “CNN“.

ونقل أوستن مهامه إلى نائبه أثناء دخوله المستشفى لتلقي العلاج وفقاً للبنتاغون.

وتولت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس تولت مهام وواجبات المسؤول الأعلى في البنتاغون. وتم إخطار البيت الأبيض ورئيس هيئة الأركان المشتركة والكونغرس.

نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس
نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس

ثاني أزمة صحية

وهذه ثاني أزمة صحية في غضون شهر تضرب وزير الدفاع الأمريكي، ففي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع نقل أوستن إلى المستشفى في الأول من الشهر ذاته، وسط اشتباه في إصابته بالسرطان.

وجاء الإعلان السريع عن الأزمة الصحية الحالية تلافياً للجدل الكبير الذي أثير خلال الأزمة الصحية السابقة، فيما يخص التأخُّر الكبير لإعلان مرضه.

واتضح أن المسؤولين رفيعي المستوى في البلاد بمن فيهم الرئيس جو بايدن، ومسؤولي البنتاغون، لم يكونوا على علم بنقل أوستن إلى المستشفى، وقد علموا بذلك في وقت متأخر.

وحينها، أعرب ممثل “تجمّع الصحافة” في البنتاغون، عن “قلقه” إزاء الإعلان المتأخر عن هذا الخبر، واصفا التأخر بـ”المهزلة”.

وإثر ذلك طالب بعض الجمهوريين، بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بإقالة أوستن من منصبه.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال في تصريحات صحفية إنه ليست هناك أية خطط لإقالة أوستن من منصبه، وأن أولوية بايدن هو تعافي الوزير من مرضه.

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