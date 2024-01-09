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تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي .. هل يُقال بعد مخالفة البروتوكول؟!

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تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وطن – كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المصاب بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وقالت الصحيفة، إن أوستن غادر قسم العناية المركزة يوم الاثنين، لكنه لا يزال تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند.

وقال البنتاغون في بيان، إنه لا يزال من غير الواضح متى سيخرج الوزير من المستشفى. لكن المسؤولين يعتزمون تقديم تحديثات يومية طالما بقي أوستن في مركز والتر ريد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، إن أوستن لا يزال يشعر بعدم الراحة، لكن تشخيصه جيد.

وزير الدفاع الأمريكي
لا يزال وزير الدفاع الأمريكي تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري في ماريلاند

وأضاف أن الوزير أوستن في حالة جيدة، وأنه يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة.

وتعهد المسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون، بمراجعة ثغرات الاتصال التي أدت إلى هذا الوضع المعقد، لكنهم رفضوا مرة أخرى الكشف عن العديد من التفاصيل الأساسية حول الوضع – بما في ذلك ما إذا كان أوستن عاجزا على الإطلاق وما الذي دفعه إلى الإقامة الطويلة في المستشفى.

نقل أوستن للمستشفى

وكان مسؤولون أمريكيون، قد أفادوا بأن أوستن (70 عاماً)، نقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف في الأول من يناير، بينما كان يعاني من ألم شديد مع مضاعفات غير معلنة بسبب إجراء طبي تم إجراؤه في 22 ديسمبر، والذي تضمن المبيت لليلة واحدة بالمستشفى.

وشكَّل التكتم على الوضع الصحي لأوستن لأيام، مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، خصوصا في وقت تواجه فيه واشنطن عدة أزمات ذات طبيعة عسكرية، منها الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اعتراف لافت من أوستن

وكان أوستن قد أقر يوم السبت، في بيان، بأنه كان بإمكانه التصرف بشكل أفضل لضمان إبلاغ الأمريكيين بشكل ملائم، وتعهد بالقيام بأفضل من ذلك لاحقا.

الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
شكَّل التكتم على الوضع الصحي لأوستن لأيام، مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة

وقال مسؤولون في البنتاغون إن أوستن استأنف مهامه، مساء الجمعة، من مركز والتر ريد.

ورفض البيت الأبيض، دعوات أطلقها جمهوريون، طالبوا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإقالة أوستن من منصبه، بعدما تكتم لأيام عن واقعة دخوله المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في تصريح لصحفيين رافقوا بايدن في رحلة على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، إن بايدن لديه كامل الثقة، ولا يزال يثق بالوزير أوستن.

وأضافت: “ما نريده في المقام الأول هو أن يتعافى أوستن وأن يعود إلى البنتاغون”.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن بايدن يعتبر أن أوستن يؤدي عملا رائعا ويكن له الاحترام.

وشدد كيربي على عدم وجود أي خطط أو أي بديل غير بقاء الوزير أوستن في منصبه، ومواصلته الدور القيادي الذي يؤديه.

وأشار إلى أن السلطات ستبحث بشكل معمّق لتبيان ما إذا كانت الإجراءات تحتاج إلى أي تغيير أو تعديل، للاتعاظ من هذا الأمر.

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