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موقف سلطنة عمان من العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.. 4 مطالب عاجلة

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عملية عسكرية مرتقبة في رفح

وطن – أصدرت وزارة الخارجية العمانية، تحذيراً شديد اللهجة من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية،إن السلطنة تحذر من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح.

وأضافت الخارجية العمانية أن مدينة رفح باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم.

وجددت الخارجية العمانية، التأكيد على رفض السلطنة القاطع لذلك، كما ناشدت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه وذلك لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة.

كما طالبت بتحميل سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.

النازحون في رفح
أعداد كبيرة وغير مسبوقة للنازحين موجودين في رفح

يأتي هذا الموقف العماني، على وقع مخاوف وتحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة، على النحو الذي ينذر بتفاقم أكبر في الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وضع كارثي يفوق الوصف في رفح

ففي هذا السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن الهجوم الإسرائيلي العسكري المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “كارثة”.

وصرح المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في منشور على حساب “أونروا” عبر منصة “إكس“: “الكثيرون من أهالي رفح، البالغ عددهم 1.4 مليون شخص، يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة بالشوارع.. لم أعد أجد الكلمات لأصف الوضع”.

معاناة في رفح لا يمكن تصورها

كما أفاد منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، بأن معاناة سكان مدينة رفح لا يمكن تصورها.

وأضاف أن أكثر من مليون نسمة من سكان مدينة رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه، مؤكداً أن معاناة سكان رفح لا يمكن تصورها.

نتنياهو يوجه بتعبئة جنود الاحتياط

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد طالب بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وطلب نتنياهو، من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تعبئة جنود الاحتياط لشن عملية عسكرية في رفح.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة إن نتنياهو طلب من هاليفي إعادة تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها، استعدادًا للعملية المحتملة لجيش الاحتلال في رفح.

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ونقلت القناة عن مصادر أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن الهجوم على رفح.

وقال هاليفي إن الجيش سيكون قادرا على التعامل مع أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا.

وأفادت القناة 13، بوقوع مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن عملية رفح. وأضافت أن نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، للقناة ذاتها إن “العملية في رفح تقترب”.

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1,2 و1,4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

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