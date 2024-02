موقف سلطنة عمان من العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.. 4 مطالب عاجلة

وطن – أصدرت وزارة الخارجية العمانية، تحذيراً شديد اللهجة من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية،إن السلطنة تحذر من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح.

وأضافت الخارجية العمانية أن مدينة رفح باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم.

وجددت الخارجية العمانية، التأكيد على رفض السلطنة القاطع لذلك، كما ناشدت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه وذلك لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة.

كما طالبت بتحميل سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.

يأتي هذا الموقف العماني، على وقع مخاوف وتحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة، على النحو الذي ينذر بتفاقم أكبر في الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

ففي هذا السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن الهجوم الإسرائيلي العسكري المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “كارثة”.

وصرح المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في منشور على حساب “أونروا” عبر منصة “إكس“: “الكثيرون من أهالي رفح، البالغ عددهم 1.4 مليون شخص، يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة بالشوارع.. لم أعد أجد الكلمات لأصف الوضع”.

In Rafah southern #Gaza, there are 1.4 million people – tens of kilometres of people living in the streets in plastic makeshift shelters.

A military offensive in the middle of these completely exposed, vulnerable people is a recipe for disaster. I am almost becoming wordless.…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2024