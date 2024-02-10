WSJ: مصر تهدد بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في هذه الحالة

وطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن مصر هددت بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا اجتاح جيش الاحتلال رفح ودفع سكان غزة إلى سيناء.

وشددت القاهرة -بحسب المصدر- على أنها مستعدة “لعسكرة حدودها بالدبابات”.

وهدّدت إسرائيل بأنها سترسل قوات برية لمحاربة مقاومي حماس في رفح حيث يتواجد هناك حاليا أكثر من مليون مدني فلسطيني.

هل يلغي السيسي معاهدة السلام مع إسرائيل حقا؟

وقالت الصحيفة الأمريكية وفق ما رصدت (وطن) إن التطورات الأخيرة على طول الحدود بين إسرائيل وغزة أثارت المخاوف في القاهرة، حيث أصدرت مصر تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل بشأن الإجراءات المحتملة في مدينة رفح.

يأتي ذلك في حين واصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أحدث جهوده الدبلوماسية في الشرق الأوسط والمنطقة للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى وقف القتال في القطاع المحاصر.

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مصر تشعر بالقلق

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مسؤولين مصريين أبلغوا إسرائيل أن أي عملية إسرائيلية كبيرة في رفح، يمكن أن تؤدي إلى تعليق اتفاق السلام بين البلدين.

ووفقاً لمصادر داخل القاهرة، فإن مصر تشعر بالقلق العميق إزاء احتمال تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى أراضيها في حالة وقوع هجوم إسرائيلي على رفح.

ومثل هذا الحدث أو احتلال رفح من قبل قوات إسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى تعليق اتفاق السلام.

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تعزيز الحدود مع غزة

ورداً على التوترات المتصاعدة، عززت مصر وجودها على طول الحدود مع غزة. وذكرت “رويترز” أن مصر نشرت ما يقرب من 40 دبابة ومركبة مدرعة في شمال شرق سيناء في الأسابيع الأخيرة لتحصين موقعها على طول الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت مصر تدابير مهمة في مجال البنية التحتية، بما في ذلك بناء جدار خرساني يعلوه سياج سلكي، بهدف تأمين الحدود ومنع المعابر غير المصرح بها.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” أيضاً إلى أن وفداً مصرياً وصل إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الوضع في رفح.

وفي خضم هذه المناورات الدبلوماسية، أكدت حماس استعدادها للدفاع عن رفح، ورفضت التهديدات الإسرائيلية دون التوصل إلى اتفاق مرضي يلبي مطالبها.