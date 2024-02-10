نهائي كأس آسيا.. لماذا يوصف منتخب الأردن بالنشامى و المنتخب القطري بالعنابي؟

وطن – تدور تساؤلات عن سبب إطلاق لقب النشامى على منتخب الأردن ولقب العنابي على المنتخب القطري ويزداد ذلك مع تأهل المنتخبين لنهائي كأس آسيا لكرة القدم الذي يقام في ملعب لوسيل السبت 10 شباط/فبراير 2023 فما السبب في لقب الفريقين؟

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي مثير بين منتخب قطر و الأردن في منافسات نهائي كأس آسيا لكرة القدم فما قصة لقب العنابي والنشامي للمنتخبين الأردني والقطري؟

احماء النشامى 🇯🇴 pic.twitter.com/DFysuyfPJk — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 10, 2024

ومنتخب قطر يعد من المنتخبات التي تطورت بشكل كبير مؤخراً، فقد توّج ببطولة الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات، ووصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2022 بعد إقصائه من قبل المنتخب الجزائري بالوقت الإضافي.

ما سبب وصف منتخب قطر بالعنابي؟

منذ زمن طويل يطلق على المنتخب القطري “العنابي” سواء من قِبل الإعلام القطري أو العربي ويتعلق ذلك بعلم لون علم البلاد الذي ينفرد بهذا اللون من بين جميع أعلام الدول الأخرى في العالم.

كما أن ملابس المنتخب القطري الأساسية هي ذاتها العنابية الموجودة في علم البلاد.

ملعب لوسيل جاهز للنهائي الآسيوي بين العنابي والأردني 🇶🇦🤩🇯🇴🔥 pic.twitter.com/6kDHPdYKAP — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) February 10, 2024

وترجع قصة لقب العنابي إلى اللون الأحمر الأرجواني حيث كان سكان دولة قطر في الماضي يصبغون أعلامهم باللون الأحمر بصبغةٍ مصدرها جزيرة بن غنام الواقعة بالقرب من الخور، ومع طول التعرض للشمس تتحول للون المذكور.

وتمثل الرؤوس التسعة على الجانب المسنن من علم قطر الذي يفصل بين اللونين الأحمر الغامق والأبيض قيمة تاريخية، لأن قطر هي العضو التاسع في اتفاقية الساحل المتصالح التي وُقعت عام 1916.

تسمية النشامى على منتخب الأردن

أما سبب تسمية النشامى على منتخب الأردن فهو لقب موجود بكثرة ومشهور فى المملكة الأردنية، وهو معناه الرجال الأقوياء الذين يتمتعون بالشجاعة والتحدي.

وتم إطلاق هذا اللقب على منتخب الاردن لما فيه من قوة وروح وعزيمة وشجاعة، للاعبي المنتخب الأردني لذا تم إطلاق هذا اللقب عليهم.

ويتم استخدام لقب النشامى للإشارة إلى الشجاعة والإقدام الذي يتمتع به الشعب الأردني.

وكانت قطر قد استضافت بطولة كأس العالم 2022 على أرضها كأول بلد عربي والثاني على مستوى القارة الآسيوية.

وتنطلق مباراة قطر والأردن بصافرة حكم المباراة الصيني ما نينج، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) وقطر ودول الخليج العربي.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 بنسخته ال18، عبر شبكة قنوات ( بي إن سبورتس) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.